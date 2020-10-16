Жесткие ДТП в Якутске

За уходящую неделю на территории Якутска и его пригородов было зарегистрировано 33 ДТП с материальным ущербом, где в 4 различные травмы получили 4 человека.

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Также 15 октября около 11 часов утра, 25-летний водитель, управляя транспортным средством «Тойота Аллион», двигаясь по ул. Пилотов в сторону ул. Можайского в прямом направлении, на нерегулируемом перекрестке улиц Курнатовского и Пилотов совершил наезд на 10-летнюю девочку, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате наезда девочка была доставлена в детское медучреждение, но после осмотра врачами, она была отпущена домой без серьёзных травм.

И еще одно ДТП было зарегистрировано 15 октября около 7 часов вечера возле дома №10/1 по ул. Кальвица, 31-летний водитель, управляя автомашиной «Тойота Ленд Крузер 120», при выезде с прилегающей территории не предоставил преимущественное право транспортному средству «Тойота Королла», в результате чего совершил столкновение причинив поломки.

В результате ДТП пассажирка ТС «Тойота Королла» 1988 г.р., получила ушибы головы, назначено амбулаторное лечение.

Столичная Госавтоинспекция в очередной раз призывают водителей быть предельно внимательными и осторожными при управлении транспортными средствами, выбирать безопасную скорость движения в зависимости от состояния проезжей̆ части, соблюдать необходимый интервал и дистанцию до впереди движущегося автомобиля, а также избегать резких ускорений и торможений.

Пешеходам, в свою очередь, следует помнить, что переходя дорогу, нужно обязательно посмотреть по сторонам, снять капюшоны, ограничивающие обзор, не забывать о том, что в период гололедных явлений на дороге, тормозной путь автомобиля увеличивается в разы.

Берегите себя и своих близких!

Столичная Госавтоинспекция продолжает рейдовые мероприятия и массовую проверку по нетрезвым водителям.

Напоминаем, что в выходные дни на территории г. Якутска и его пригородах с 16 по 18 октября продолжится массовая проверка водителей на дорогах столицы, направленная на профилактические предупреждения нарушений Правил дорожного движения.

Если вы заметили на дороге транспортное средство, водитель которого неадекватно ведет себя на дороге или увидели, как нетрезвый̆ водитель собирается сесть за руль-информацию можно передать по телефонам: 127, 47-35-69, 35-22-22 или 02.