19.04.2021
12:20
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Происшествия

Жесткие ДТП в Якутии

17 апреля  около 12 часов дня на технологической автодороге Алдан-Угольный водитель 1978 г.р. управляя автомашиной  «Тойота Королла», не учел метеорологические и дорожные условия, вследствие чего не справился с управлением  и допустил выезд на встречную полосу движения, где совершил наезд на снежный вал, находящийся на обочине. Впоследствии от удара автомобиль отбросило на движущийся во встречном направлении «КамАЗ».

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       В результате ДТП водитель «Тойоты» с тяжелыми травмами госпитализирован в реанимационное отделение районной больницы. Водитель большегруза  не пострадал.

       18 апреля около 7 часов утра на ул.Ленина п.Ленинский  водитель 1968 г.р. управляя автомобилем «Тойота Надия»  не учел метеорологические и дорожные условия, при движении на спуске не справился с управлением, совершил наезд на металлическое ограждение магазина.

       В результате происшествия   женщина 1991 г.р.  находящаяся на переднем пассажирском сидении получила телесные повреждения. После осмотра врачом ей назначено амбулаторное лечение.

       По фактам ДТП проводится проверка.

       Госавтоинспекция напоминает, что в период неблагоприятных погодный условий водители должны быть  особенно внимательными.  Соблюдать дистанцию,  избегать резких маневров и торможений.  Необходимо выбирать такую скорость движения, чтобы в случае возникновения опасности успеть среагировать  и предпринять меры вплоть до остановки транспортного средства.

Фото: ОГИБДД ОМВД России по Алданскому району
Источник: ОГИБДД ОМВД России по Алданскому району
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