Жесткие ДТП в Якутии

17 апреля около 12 часов дня на технологической автодороге Алдан-Угольный водитель 1978 г.р. управляя автомашиной «Тойота Королла», не учел метеорологические и дорожные условия, вследствие чего не справился с управлением и допустил выезд на встречную полосу движения, где совершил наезд на снежный вал, находящийся на обочине. Впоследствии от удара автомобиль отбросило на движущийся во встречном направлении «КамАЗ».

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В результате ДТП водитель «Тойоты» с тяжелыми травмами госпитализирован в реанимационное отделение районной больницы. Водитель большегруза не пострадал.

18 апреля около 7 часов утра на ул.Ленина п.Ленинский водитель 1968 г.р. управляя автомобилем «Тойота Надия» не учел метеорологические и дорожные условия, при движении на спуске не справился с управлением, совершил наезд на металлическое ограждение магазина.

В результате происшествия женщина 1991 г.р. находящаяся на переднем пассажирском сидении получила телесные повреждения. После осмотра врачом ей назначено амбулаторное лечение.

По фактам ДТП проводится проверка.

Госавтоинспекция напоминает, что в период неблагоприятных погодный условий водители должны быть особенно внимательными. Соблюдать дистанцию, избегать резких маневров и торможений. Необходимо выбирать такую скорость движения, чтобы в случае возникновения опасности успеть среагировать и предпринять меры вплоть до остановки транспортного средства.