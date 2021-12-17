17.12.2021
14:48
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Происшествия

Жесткая авария в Нерюнгринском районе — пострадал пассажир

                                                   

         16 декабря в 9 часов 11 минут  на федеральной автодороге 394-м километре  автодороги «Лена»  52-летний водитель,  управляя автомобилем NISSAN CUBE, не учел метеорологические условия, не выбрал безопасную дистанцию до впереди движущегося транспортного средства, которое позволило бы избежать столкновения, в результате чего, совершил столкновение с   автоцистерной   под управлением 51-летнего  водителя.

         В результате дорожно-транспортного происшествия  55-летний мужчина  — пассажир  автомобиля NISSAN CUBE получил  закрытый перелом верхней челюсти, госпитализирован в медучреждение.

В ходе проверки установлено, что водитель автомобиля NISSAN CUBE имеет более 20-ти лет стажа вождения и имеет водительское удостоверение по  категории  «В,В1,М». По данным ГИБДД в течении года к административной ответственности за нарушения ПДД РФ привлекался 1 раз по части 2 статьи 12.9 КоАП РФ (за превышение установленной скорости). В момент ДТП мужчина был пристегнут ремнем безопасности, был трезв, не пострадал.

Водитель автоцистерны имеет водительское удостоверение по категории «В,В1,С,С1», имеет  водительский стаж 17 лет, к административной ответственности  по линии ГИБДД не привлекался. В момент ДТП был пристегнут ремнем безопасности, в салоне автоцистерны помимо водителя находился один пассажир – мужчина 41 лет, оба были трезвые, телесных повреждений не получили.

По факту ДТП проводится проверка.

Госавтоинспекция советует водителям соблюдать безопасный скоростной режим и дистанцию. Не забывайте включать ближний свет фар или дневные ходовые огни.  Будьте аккуратны на дорогах республики!  

Фото: пресс-службы.
Источник: УГИБДД МВД по Республике Саха (Якутия).
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