Жесткая авария в Нерюнгринском районе — пострадал пассажир

16 декабря в 9 часов 11 минут на федеральной автодороге 394-м километре автодороги «Лена» 52-летний водитель, управляя автомобилем NISSAN CUBE, не учел метеорологические условия, не выбрал безопасную дистанцию до впереди движущегося транспортного средства, которое позволило бы избежать столкновения, в результате чего, совершил столкновение с автоцистерной под управлением 51-летнего водителя.

В результате дорожно-транспортного происшествия 55-летний мужчина — пассажир автомобиля NISSAN CUBE получил закрытый перелом верхней челюсти, госпитализирован в медучреждение.

В ходе проверки установлено, что водитель автомобиля NISSAN CUBE имеет более 20-ти лет стажа вождения и имеет водительское удостоверение по категории «В,В1,М». По данным ГИБДД в течении года к административной ответственности за нарушения ПДД РФ привлекался 1 раз по части 2 статьи 12.9 КоАП РФ (за превышение установленной скорости). В момент ДТП мужчина был пристегнут ремнем безопасности, был трезв, не пострадал.

Водитель автоцистерны имеет водительское удостоверение по категории «В,В1,С,С1», имеет водительский стаж 17 лет, к административной ответственности по линии ГИБДД не привлекался. В момент ДТП был пристегнут ремнем безопасности, в салоне автоцистерны помимо водителя находился один пассажир – мужчина 41 лет, оба были трезвые, телесных повреждений не получили.

По факту ДТП проводится проверка.

Госавтоинспекция советует водителям соблюдать безопасный скоростной режим и дистанцию. Не забывайте включать ближний свет фар или дневные ходовые огни. Будьте аккуратны на дорогах республики!