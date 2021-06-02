Жесткая авария на трассе в Якутии

1 июня около 20 часов вечера на 965-м километре федеральной дороги “Колыма” сотрудниками ДПС была замечена автомашина “Тойота Кроун” под управлением 33-летнего водителя, не выполнив законного требования об остановке транспортного средства, двигаясь на большой скорости на 967-м километре произвел съезд с дороги в правую сторону с последующим опрокидыванием автомашины.

В результате происшествия мужчина получил тупую травму живота и ушиб грудной клетки, доставлен и госпитализирован в больницу п.Усть-Нера.

В ходе проверки было установлено, что водитель имеет общий стаж вождения с 2012 г., был лишен за повторное нетрезвое вождение и был привлечен по ст.264.1 УК РФ. Ранее неоднократно привлекался к административной ответственности по линии ГИБДД. Страховой полис ОСАГО отсутствует.

На этот раз, по результатом проверки на алкогольное опьянение прибор показал 0.96 мг/л – у водителя установлено алкогольное опьянение.

По факту ДТП проводится проверка.

Для обеспечения безопасности дорожного движения на федеральных автомобильных дорогах «Лена», «Колыма», «Вилюй» работают передвижные посты ДПС на базе автомобилей «КамАЗ».

Госавтоинспекция обращается ко всем участникам дорожного движения с просьбой не оставаться равнодушными к проблеме пьянства за рулем, своевременно сообщать в полицию о водителях, которые ведут себя на дороге неадекватно, управляют автомобилем в нетрезвом состоянии. Сотрудники ГИБДД готовы предпринять все необходимые оперативные меры реагирования на сообщения о пьяных за рулем в г. Якутске по номерам телефонов: 127, 35-22-22, 47-35-69, 02; в районах – по номерам телефонов дежурных частей отделов полиции.