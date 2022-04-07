Жесть! Якутянку развели интернет — мошенники «мегараспродажей»

Пенсионерка из г. Мирный стала очередной жертвой дистанционных мошенников.

Установлено, что потерпевшая в начале марта текущего года увидела в интернете рекламу «мегараспродажи женских аксессуаров». Перейдя по ссылке, она заказала 5 сумок из натуральной кожи на общую сумму 6 950 рублей. После чего ей позвонили и сообщили, что товар придет по почте через 14 дней. В назначенный день женщина пришла в почтовое отделение для получения заказа с помощью наложенного платежа, но, вскрыв позже бандероль, обнаружила маленькую сумочку низкого качества и скомканную бумагу.

Уважаемые граждане! Выбирая ресурс, подходящий по ассортименту и привлекательный по стоимости продукции, необходимо знать самые основные признаки мошенничества: слишком низкая цена товара, обилие акций и скидок. Будьте осторожны и делайте покупки только в проверенных интернет — магазинах. При этом всегда проверяйте доменное имя ресурса, чтобы не попасться на сайты — двойники.