Жесть❗ В Нерюнгри мэрия отжала квартиру у многодетной семьи и повесила на нее долги гастарбайтеров

На фото: жилец квартиры не смог предъявить паспорт

Мать семерых детей Лариса ЦИХ может писать мемуары о том, как годами билась за жилье. На материнский капитал они купили четырехкомнатную квартиру в деревянном доме по ул. Чурапчинская, 3/1 в Нерюнгри. Когда старая двухэтажка начала промерзать, Лариса как многодетная мать обратилась в администрацию города с просьбой подобрать другое сносное жилье — сообщает ТайгаПост.

Три года регулярно получала отписки про то, что маневренного фонда нет, а потом написала в Администрацию президента России. Тут бюрократическая машина завертелась, и в 2018-м большой семье дали практически равноценную по площади четырехкомнатную квартиру в каменном доме. Условием было сдать ключи от старой «деревяшки», что Лариса и сделала по акту.

К новой каменной квартире у семьи Цих претензий не было, за исключением того, что она является маневренным фондом и соответственно временным жильем. Гром грянул летом прошлого года, когда дочь Ларисы на сайте местной риелторской компании обнаружила объявление о сдаче их квартиры в аварийной деревяшке за 30 тысяч рублей в месяц.

Лариса ЦИХ рассказала следующее:

— В апреле 2018 года ключи от квартиры по ул. Чурапчинская, 3/1, которую я покупала с использованием материнского капитала, и где собственниками являемся я и семеро моих детей, мы сдали в администрацию города. На сайте риелторской компании был указан только номер дома, но свою квартиру я узнала по размещенным там фотографиям. Пришла в риелторскую компанию, и мне сказали, что да, как и написано в объявлении, квартира сдается собственником.

Сказала, что хочу встретиться с собственником – мне было интересно, кого подсунут, ведь собственники это я и мои дети. Тогда в конторе включили заднюю, сказали, что собственник в отъезде, и вообще они сдают квартиру только вахтовикам.

А на прошлой неделе, проходя мимо своего старого дома, увидела свет в окне. За дверью было слышно много мужских голосов, и я побоялась зайти. В пятницу, 29 июля, пришла с сыном. В квартире находились женщина с ребенком и двое мужчин – все приезжие из Средней Азии. Один мужчина более-менее говорил по-русски. Он кому-то позвонил и по громкой связи ему ответили, что они находятся в квартире законно, а мы просто пришли с наездом. Мужчина вел себя агрессивно, и я вызвала полицию.

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