Жертвами мошенников стали 3 жителей республики

Остерегайтесь мошенников!

Они активизируются в выходные дни

За минувшие сутки в отделы МВД России по Мирнинскому и Мегино- Кангаласскому районам обратились местные жители с сообщением о том, что мошенники похитили их деньги.

Так, жительница Мегино-Кангаласского района пояснила полицейским, что вечером ей позвонил неизвестный, представился сотрудником известного банка и сообщил о попытке снятия денег с ее лицевого счета. Во время разговора звонивший попросил продиктовать реквизиты банковской карты для ее блокировки.

Поверив словам лжесотрудника банка, женщина назвала данные своих карт. После этого злоумышленники сняли с ее счета более 45 000 рублей. По такой же аналогичной схеме мобильные аферисты похитили у двоих жителей Мирнинского района 39 400 рублей и 14 000 рублей.

Уважаемые жители республики! Не поддавайтесь на очевидные уловки мошенников! Данная схема мошенничества очень распространена и следует быть внимательным при поступлении звонков с неизвестного номера. Помните, сотрудники банков никогда не запрашивают реквизиты банковских карт, тем более пароли с смс-сообщений.

Будьте умнее!