01.02.2020
17:26
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Происшествия

Жертвами мошенников стали 3 жителей республики

Остерегайтесь мошенников!

Они активизируются в выходные дни 

За минувшие сутки в отделы МВД России по Мирнинскому и Мегино- Кангаласскому районам обратились местные жители с сообщением о том, что мошенники похитили их деньги. 

Так, жительница Мегино-Кангаласского района пояснила полицейским, что вечером ей позвонил неизвестный,  представился сотрудником известного банка и сообщил о попытке снятия денег с ее лицевого счета. Во время разговора звонивший попросил продиктовать реквизиты банковской карты для ее блокировки.

Поверив словам лжесотрудника банка, женщина назвала данные своих карт. После этого  злоумышленники сняли с ее счета более 45 000 рублей. По такой же аналогичной схеме мобильные аферисты похитили у двоих жителей Мирнинского района 39 400 рублей и 14 000 рублей. 
Уважаемые жители республики! Не поддавайтесь на очевидные уловки мошенников! Данная схема мошенничества очень распространена и следует быть внимательным при поступлении звонков с неизвестного номера. Помните, сотрудники банков никогда не запрашивают реквизиты банковских карт, тем более пароли с смс-сообщений.

Будьте умнее! 

Источник: Пресс-служба МВД по Республике Саха (Якутия)
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