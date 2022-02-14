14.02.2022
12:54
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Происшествия
Жертвами интернет-мошенников стали врачи
За выходные мошенники похитили у 5 жителей г. Якутска 4 199 502 рублей, в том числе жертвами стали два врача.
Мошенники позвонили женщине от имени сотрудника банка и сообщили о том, что якобы оформлен кредит и в течение двух часов выманили более 1 млн. 600 т.р., а вторая попалась на уловку в сервисе бесплатных объявлений, передала данные карты по фейковой ссылке, после чего злоумышленники списали со счета более 640 тысяч рублей.
Источник: Пресс-служба МВД по Республике Саха (Якутия)
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