Жертвами интернет-мошенников стали врачи

За выходные мошенники похитили у 5 жителей г. Якутска 4 199 502 рублей, в том числе жертвами стали два врача.

Мошенники позвонили женщине от имени сотрудника банка и сообщили о том, что якобы оформлен кредит и в течение двух часов выманили более 1 млн. 600 т.р., а вторая попалась на уловку в сервисе бесплатных объявлений, передала данные карты по фейковой ссылке, после чего злоумышленники списали со счета более 640 тысяч рублей.