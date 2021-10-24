Жертва смертельного ДТП в Якутске не опознана

23 октября около 23ч. 30мин. водитель Тойота Ланд Крузер 80 на Объездном шоссе г. Якутска совершил наезд на женщину, переходившую дорогу. В результате пешеход от полученных травм скончалась на месте ДТП до приезда скорой помощи.

В момент происшествия водитель 1994 г.р. был трезв. Стаж вождения 1год, и за это время молодой человек 8 раз привлекался к административной ответственности за различные нарушения ПДД. Личность погибшей женщины устанавливается. По факту ДТП проводятся необходимые процессуально-следственные мероприятия.

На участке дороги до настоящего времени ведутся ремонтные работы.

Примерно в это же время на ул. Южно-Якутская г. Нерюнгри водитель 1996г.р., управляя автомобилем HONDA FIT, совершил наезд на пешехода. Пострадвший 2000 г.р. переходил проезжую часть дороги вне пешеходного перехода. В результате ДТП пешеход получил ушибы, ему назначено амбулаторное лечение. Водитель транспортного средства имеет стаж вождения 7 лет, был пристегнут ремнем безопасности, трезв, в результате ДТП не пострадал.

Госавтоинспекция напоминает, что в сложных погодных и дорожных условиях водителю следует выбирать скорость с их учетом, чтобы в случае возникновения опасности, угрозы ДТП и т.д. иметь возможность принять меры вплоть до остановки транспортного средства. На скользкой дороге особую осторожность необходимо проявлять в местах расположения пешеходных переходов, на перекрестках, в других местах, где пересекаются транспортные или транспортно-пешеходные потоки. Пешеходам стать более заметными для водителей транспортных средств в темное время помогут световозвращающие элементы: в направленном свете фар такие аксессуары заметны за десятки метров, и этого достаточно, чтобы автомобилист успел снизить скорость или остановиться. Также пешеходам прежде, чем переходить проезжую часть, нужно убедиться, что водители их видят и пропускают, и руководствоваться Правилами дорожного движения. Не стоит торопиться, рисковать, ведь на заснеженной, скользкой дороге остановить автомобиль мгновенно невозможно.

Относительно теплая погода с осадками сохраниться в республике и в ближайшие дни. Будьте осторожны и внимательны на дорогах!