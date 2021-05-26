26.05.2021
11:30
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Коронавирус

Жертв COVID-19 в Якутии стало больше

В Якутии на 26 мая выявлено 109 новых случаев коронавирусной инфекции:

  • г. Якутск – 62 случая;
  • Мегино-Кангаласский район 10 случаев;
  • Сунтарский, Чурапчинский районы по 7 случаев;
  • Амгинский район 5 случаев;
  • Усть-Алданский, Нерюнгринский районы по 4 случая;
  • Вилюйский район 3 случая;
  • Намский, Оленекский районы по 2 случая;
  • Алданский,  Верхоянский, Кобяйский районы по 1 случаю.

За все время в республике зарегистрировано 37930 случаев заболевания COVID-19.

За предыдущие сутки коронавирус унес жизни четырех человек. Всего с начала пандемии умерло 655 человек.

За сутки лабораториями республики проведено 3 078 исследований на коронавирусную инфекцию. Всего с начала пандемии обработано 1 106 014  тестов.

По состоянию на 26.05.2021 г. в республику поступило всего 196 084 дозы вакцины против коронавирусной инфекции.
На 26.05.2021 г. получили первую вакцинацию – 148 831 человек, в том числе 35 956 лиц, старше 60 лет. Вторую вакцинацию получили – 105 707 человек, в том числе 26 890 лиц, старше 60 лет.
Использовано 76,0 % от общего объема вакцины, поступившей в республику.

Где в Якутске получить вакцину от коронавируса?
Фото: SakhaLife.ru.
Источник: Оперштаб Якутии.
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