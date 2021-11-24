Женское дзюдо Якутии: еще одно золото!

Если накануне золотую медаль первенства России по дзюдо в возрасте до 21 года принесла Аина Моисеева, а Саина Петрова стала серебряным призером, то вчера еще одну победу завоевала Карина Ефимова.

Якутянка Карина Ефимова выступила в весовой категории до 52 кг. В первом круге она победила Веронику Ланкину из Оренбурга, затем Анастасию Лебедеву из Бурятии, Суман Артыкову из Москвы. В заключительной встрече группового этапа она встретилась с Татьяной Жданкиной из Осетии и одержала уверенную победу. В полуфинале якутянка сразила Ангелину Жукову, а в борьбе за золотую медаль победила Диану Гогашидзе-Филькину.

Уже три подопечных тренера сборной Якутии Дамдиндоржа Гомбодоржа вышли в финал и принесли медали первенства страны республике. Напомним, что ранее в категории до 48 кг во второй за карьеру золотой наградой отметилась Аина Моисеева, а в весе до 44 кг на вторую ступень пьедестала поднялась Саина Петрова. Все трое теперь войдут в состав сборной страны на предстоящий сезон.

Первенство страны среди юниоров до 21 года проходит в Екатеринбурге 22-25 ноября. Его участниками стали более 600 спортсменов — 374 юниора и 253 девушки. Старт является отборочным не только в состав сборной России на предстоящий сезон, но и послужит основанием для прицела на Олимпийские игры 2024 года, сообщает ЯСИА.