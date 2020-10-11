Женское движение Якутии выражает соболезнования

9 октября 2020 г. ушла из жизни Алексеева Агния Абрамовна, известный человек, связавший свою жизнь с педагогикой и служению обществу.

Женское движение Республики Саха (Якутия) выражает родным и близким искренние соболезнования. Память об Агнии Абрамовне навсегда останется в наших сердцах.

Агния Абрамовна родилась в большой многодетной семье Абрама Спиридоновича и Харитины Ивановны Гольдман 10 ноября 1940 г. в г. Вилюйске Вилюйского района Якутской АССР. В 1964 г. успешно окончила Иркутский государственный пединститут иностранных языков. В студенческие годы в институте она активно участвовала в проводимых национальных вечерах, пела в ансамбле, постоянно опекала своих однокурсниц, землячек. После окончания вуза Агния Абрамовна, вначале работала преподавателем английского языка в Якутском сельскохозяйственном техникуме, с 1969 г. в Якутском госуниверситете на кафедре иностранных языков. Беззаветно преданный своему делу преподаватель, которая внесла немалый вклад, тягу к знаниям ко многим сельским ребятам в познании английского языка, показала им горизонты стран и морей, ознакомила с языком, культурой и жизнью другого мира.

С 1993 г. — заведующая кафедрой иностранных языков ЯНЦ СО РАН, с 1999 г. — доцент ЯГУ. За годы работы в университете Агния Абрамовна проявила себя как творческий педагог, инициативная общественница. За годы работы в ЯГУ Агния Абрамовна проработала на многих факультетах, но постоянно вела занятия на медицинском факультете. В 1987 г. принимала участие в конференции «Преподавание иностранных языков в медицинских ВУЗах» (г. Витебск, Белоруссия), неоднократно проходила стажировку и факультет повышения квалификации преподавателей ВУЗов в МГУ им. М.В. Ломоносова по специальности «Английский язык», обучилась в Школе-семинаре профессора Болгарского Университета Лозанова в 1990 г. в г. Москве, проходила интенсивный курс «Методика преподавания английского языка как иностранного» в 1996 г., (руководитель — Майкл Гулливер (Кембридж, Великобритания).

Агния Абрамовна снискала уважение и признание научной и педагогической общественности своей неутомимой переводческой деятельностью. Успешно работала с учеными и молодыми аспирантами, она одинаково хорошо говорила на русском, на якутском языках. Ее как прекрасного лингвиста привлекали к работе в качестве переводчика крупных мероприятиях: в составе правительственной делегации РС(Я) по приглашению фирм «Шумадзу», «Марубени». Япония. 1993 г.; делегации РС(Я) по приглашению фирмы «Здоровье» ФРГ, 1993 г.; на Международной выставке новых технологий и инвестиций «СЕЕТЕХ-94», 1994 г. (Лондон, Великобритания); Международной выставке новых технологий и инвестиций, США, Нью-Йорк. 1994 г.; II Международной научной Конференции по водному балансу Земли, Таиланд, Паттайя, 1995 г.; Международном научном семинаре по программе «САМЕ» (Азиатский Монсуун) с Японией, 1995 г.; Международном Симпозиуме «Дикая Природа» во главе с президентом Всемирного фонда дикой природы Филиппом, герцогом Эдинбургским при открытии станции МБС «Лена-Норденшельд», 1995 г., в делегации Комитета женщин, семьи и детства при Президенте РС(Я) Поездка в США по обмену опытом работы (Департамент Хиллари Клинтон «Семья и детство США»), 1996 г.; Международной конференции «Культура Семьи XXI века», г.Москва, 200 г. и т.д.

Трудовая, педагогическая деятельность Алексеевой А.А. неразрывно связана с общественной работой. Ей был присущ системный подход, умение сплотить людей, особый женский стиль и природная мудрость. Агния Абрамовна возглавляла 15 лет женсовет ЯГУ. Впервые в истории женсовета ЯГУ Агнией Абрамовной была инициирована и создана общественная организация – Лига «Женщины – ученые Якутии». Алексеева А. А. заложила основы преемственности и направила деятельность коллектива ЯГУ в новое русло по активизации нравственного и духовного состояния студенчества, повышении роли женщины в обществе.

А.А. Алексеева была председателем городского женсовета, членом Президиума Союза женских организаций РС(Я), членом Президиума НОК «Российская семья», координатором установления международных контактов СЖО РС(Я), членом Консультативного Совета женщин при Главе ГО «Город Якутск». Она организовала работу городского женсовета по взаимодействию с республиканскими женскими организациями: Центр женских инициатив ЯГУ, Союз многодетных семей. В 1985 г. Агния Абрамовна избиралась делегатом от нашей республики на областную конференцию женщин Иркутской области. В 1989 г. ездила в составе делегации республики по обмену опытом с женсоветом Ленинградской области, который возглавляла Валентина Матвиенко.

В 2001 г. на общественных началах был организован Женский общественный университет, в создании которого самое непосредственное участие принимала председатель Якутского городского женсовета А.А.Алексеева. Целью данной общественной организации была подготовка девушек и женщин-лидеров, принимающих активное участие в общественно-политической жизни республики.

Агния Абрамовна Алексеева, ветеран женского движения, педагогический и общественный труд были отмечены: Почетной Грамотой Президиума Верховного Совета ЯАССР (1991 г), медалью Комитета Советских женщин (1995 г.). Почетным знаком имени Софьи Сидоровой, званием «Заслуженный работник образования РС(Я)» (2002 г.), медалью «За заслуги перед г. Якутском» (2012 г.).