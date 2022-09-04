В День воинской славы России, 3 сентября 2022 года, в Якутии проведен патриотический легкоатлетический женский пробег «Факел Победы» от Якутска до Покровска, посвященный памяти воинов-якутян, павших на полях сражений в Великой Отечественной войне.

Общая протяженность пробега составила 85 км.

Участницами стали активистки бегового движения Якутии, красавицы спортсменки Виктория Баишева, Александра Митина, Анна Егорова, Валентина Доргуева. Руководил проектом ветеран спорта Якутии, пропагандист ЗОЖ, бегун-экстремал Дмитрий Горохов.

Торжественные проводы состоялись утром 3 сентября на площади Победы. В долгий путь факелоносцев проводили воспитанники Якутской кадетской школы-интерната под руководством директора Алексея Корякина. Они также бежали вместе с командой по территории городского округа г. Якутск.

Встреча Факела Победы в Техтюре

Участницы легкоатлетического женского пробега пронесли факел, зажженный от вечного огня в Якутске через наслега Хангаласского улуса по маршруту: Якутск – Техтюр – Октемцы – Немюгю – Покровск.

В каждом населенном пункте их встречали активисты местных советов ветеранов, представители администраций, молодежь и дети.

Церемонии встреч проходили у монументов и памятников, посвященных воинам якутянам – участникам и победителям Великой Отечественной войны, к каждому из которых в День воинской славы России были возложены цветы.

Пробег завершился на мемориале «Курган Славы» на берегу реки Лена в городе Покровске.

В годы Великой Отечественной войны из Хангаласского улуса на фронт было призвано 2194 человека. В том числе в 1941 году — 443, в 1942 году — 671 человек. Наибольшее количество людей было призвано из Тит-Аринского, I Мальджагарского, Октемского и Качикатского наслегов. Из них 1134 пали на полях сражений, пропали без вести, замучены в фашистских концлагерях, что составляет 51,7% от общего призыва. Наибольшие потери несли призванные из сельских местностей. Так, из II Жемконского наслега было призвано 97 человек, из них вернулись только 17, из II Мальджагарского из 71 призванного вернулись 15.



В память об их подвиге в Покровске был сооружен мемориальный комплекс, на котором и завершился пробег «Факел Победы». Как сообщил руководитель проекта Дмитрий Горохов, далее команда планирует продолжить путь по маршруту: Верхний Бестях-Булгунняхтах-Улахан-Ан (70 км).

Он также рассказал, что в прошлом году 3 сентября команда «Факела Победы» преодолела в общей сложности 80 км по маршруту Намцы-Хомустах-Якутск. Легкоатлетический женский пробег тогда стартовал с площади Победы села Намцы. И завершился вечером на площади Победы в Якутске. Пробег факелоносцы также посвятили памяти героев Великой Отечественной войны.

Весной этого года команда «Факела Победы» провела первый женский легкоатлетический пробег с факелом по городам России по маршруту: Тверь-Ржев-Вязьма-Брянск, преодолев в общей сложности 700 км за семь дней майских выходных.

Жители Хангаласского улуса отметили патриотизм и силу духа участниц, поблагодарили Дмитрия Николаевича за идею организации легкоатлетического пробега «Факел Победы», подчеркнув его огромное значение в воспитании подрастающего поколения, и пожелали, чтобы такие пробеги проводились чаще, а их география расширялась, число участников увеличивалось.

«Мы почувствовали, что населению республики нужны такие патриотические мероприятия. Люди с большой радостью встречают нас. Старшее поколение говорит много слов благодарности, а маленькие дети, которые сопровождали нас на каждом пути, даже останавливали на улице, чтобы отдать честь и произнести «Служу России», что сильно впечатляет и мотивирует двигаться дальше, изучать историю своей страны, своей республики и довести ее до каждого якутянина», — делятся своими впечатлениями участницы проекта.