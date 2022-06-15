15.06.2022
18:10
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Спорт

Женский эко-забег «Бегущая Лена»

Эко-забег «Бегущая Лена» посвящён сохранению чистоты реки Лена.
Главная особенность забега — участвуют только девушки и женщины любого уровня подготовки.
В забеге планируется целых 11 дисциплин:
— бег мам с колясками (400м)

— бег с ребёнком до 5 лет (400м)
Детский забег: — 500 м (5-7лет) — 800м (8 -10 лет) — 1000м (11 -13 лет) — 1000м (14 -17 лет)
Общие забеги: — 3 км (18-44г) — 3 км (45+) — 5 км (18-44г) — 5 км (45+)

— Скандинавская ходьба, 55+.
Мероприятие начнется с 10 ч. 19 июня на стадионе «Туймаада». Все участники, прошедшие заявленную дистанцию, награждаются памятными медалями забега. А победители и призеры всех возрастных категорий награждаются грамотами и ценными призами от спонсоров. Для участия в забеге необходимо зарегистрироваться на сайте. Количество участников ограничено. тгк объясняемреспублика_саха

Фото: тгк объясняемреспублика_саха
Источник: тгк объясняемреспублика_саха

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