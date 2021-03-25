Женский десант «высадился» в селе Малыкай



Виктория Степанова – идейный вдохновитель проекта «Женский десант». Суть проекта — развитие женского движения в сельской местности. Это решение актуальных проблем семьи и детства, оказание информационной и консультационной помощи, проведение мастер классов, обмен опытом, пропаганда здорового образа жизни, содействие личностному росту и саморазвитию женщин и помощь в организации общественных формирований по интересам.

После долгого затишья во время пандемии такое мероприятие пришлось как никогда кстати. Психолог Наталья Петрачук провела актуальный психологический тренинг «Как воспитать успешного ребёнка», где все участницы сделали проект и защитили их. В арт-терапии «Метафорический портрет» узнали о себе новое.

Волшебница макияжа – Виктория Иванова показала мастер-класс «Сам себе визажист» и преобразила директора КЦ «Айар-киин» Наталью Спиридонову. Галина Харбанова показала, как делать точечный массаж, поделилась секретами хорошей осанки и бесплатно «поработала» парикмахером. Татьяна Александрова, специалист отдела по социальным и семейным вопросам, рассказала о саморазвитии и самосовершенствовании. Людмила Петрова, заведующая сельской модельной библиотекой Октябрьского наслега, провела очень интересные и познавательные Квиз-игры, а члены Малыкайского клубного формирования «Ньургуһун» рассказали про лекарственные травы и провели дегустацию чая собственного производства.

Виктория Степанова, как исполнительный секретарь местного отделения партии «Единая Россия», вручила Почётные грамоты администрации района и райсовета депутатов начальнику почтовой связи с. Малыкай, депутату наслежного Совета Ольге Ушкановой. Замглавы Бордонского наслега Изабелла Иванова поздравила с присвоением почётного звания «Почётный гражданин Бордонского наслега» Анастасию Иванову — народного мастера, Маргариту Николаеву – педагога Малыкайской СОШ, автора многих эмблем и эскизов, и вручила нагрудные знаки почётного гражданина.