Женская бойня: одно убийство на двоих

В Нерюнгри коллегия присяжных заседателей признала двух женщин виновными в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшей

Государственными обвинителями прокуратуры города Нерюнгри поддержано обвинение в отношении двух женщин, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное группой лиц, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

Уголовное дело рассмотрено Нерюнгринским городским судом с участием коллегии присяжных заседателей.

В ходе судебного разбирательства установлено, что в январе 2021 года между подсудимыми, находящимися в состоянии алкогольного опьянения, и потерпевшей из-за неприязни к ней произошел конфликт, в ходе которого женщины избили потерпевшую руками и ногами, нанеся ей многочисленные удары по голове и телу, в результате чего она умерла на следующий день от черепно-мозговой травмы.

В ходе судебного заседания подсудимые признали вину частично, подтвердив сам факт произошедшего конфликта с потерпевшей, но отрицая факт ее избиения.

Несмотря на это, государственными обвинителями коллегии присяжных заседателей представлены неопровержимые доказательства, подтверждающие вину подсудимых.

Коллегией присяжных заседателей в отношении подсудимых вынесен обвинительный вердикт, которым они признаны виновными в совершении указанного преступления и заслуживающими снисхождения.

При этом на момент совершения преступления обе женщины имели неснятые и непогашенные судимости, а данное преступление совершили в период испытательного срока.

Нерюнгринский городской суд приговорил одну из подсудимых к 9 годам лишения свободы, вторую – к 8 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

В настоящее время приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован сторонами.