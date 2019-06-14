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Женщины вышили красочное панно к празднику Ысыах

Жительницы села Хаяхсыт Чурапчинского района Якутии вышили к празднику Ысыах — красочное панно.

В этом году в Хаяхсыте особенный Ысыах. Здесь, завтра, 15 июня, отмечают 150-летие земляка, олонхосута Иннокентия Тимофеева-Теплоухова, имя которого стоит в одном ряду с именами великих олонхосутов Якутии.

25 лет назад в селе открыли памятник, посвященный Тимофееву-Теплоухову, а сегодня жительницы села презентовали свое панно, на котором между двумя олонхосутами, изображена хозяйка земли — героиня олонхо Аан Алахчын Хотун.

Неслучайно именно она украшает панно — в праздник «белого изобилия» Ысыах обязательным является ритуал кормления духа огня с алгысами и окропления кумысом духа-хозяйки земли Аан Алахчын Хотун. Этот рисунок вышила Зоя Евграфова.

Авторы проекта и его главные вдохновительницы Екатерина и Ольга Кузьмины вышили главных героев панно: молодого и старого олонхосутов. Аан Алахчын Основной рисунок украшают обереги, орнаменты, которые вышили члены общества «Кубэйэ»: Варвара Назарова, Мария Митина, Мотрена Протасова, Мотрена Потапова, Светлана Петрова, Ульяна Егорова, Мария Филиппова. Руководитель группы Марфа Денисова.

Эскиз панно выполнил Михаил Поисеев.

Источник: SAKHALIFE.RU
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