Женщины — автоинспекторы поздравили водителей Якутска

Для женщин инспекторов Госавтоинспекции г. Якутска рабочий день 23 февраля начался необычно. Прекрасная половина личного состава ДПС вышла на улицы Якутска, чтобы поздравить водителей с праздником.
Девушки в стихах напомнили автомобилистам о соблюдении правил дорожного движения, а затем вручили мужчинам подарки в виде открыток и обложки для автодокументов.
УВАЖАЕМЫЕ ВОДИТЕЛИ!
К СОБЛЮДЕНИЮ ПДД МЫ ВАС ПРИЗЫВАЕМ,
ЧТОБ ВАША СЕМЬЯ НЕ ПРИБЫВАЛА В ТРЕВОГЕ,
БЕЗОПАСНОСТЬ В ДВИЖЕНИИ СОБЛЮДАЙ НА ДОРОГЕ,
ЧТОБ ЖЕНЫ ВАС КАЖДЫЙ ВЕЧЕР ДОЖДАЛИСЬ,
ЧТОБ В ГИБДД ВЫ С БЕДОЮ НЕ ОБРАЩАЛИСЬ,
ПУСТЬ БУДЕТ СИГНАЛ СВЕТОФОРА ЗЕЛЕНЫМ,
И ДОБРЫХ ДОРОГ, И ПОМЕНЬШЕ ПОЛОМОК
ПУСТЬ СЧАСТЬЕ, УДАЧА ВАС СОПРОВОЖДАЮТ
ВСЕГО ЭТОГО МЫ ВАМ ЖЕЛАЕМ!
Источник: Группа пропаганды ОБ ДПС ГИБДД МУ МВД России «Якутское»