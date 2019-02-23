Женщины — автоинспекторы поздравили водителей Якутска

Для женщин инспекторов Госавтоинспекции г. Якутска рабочий день 23 февраля начался необычно. Прекрасная половина личного состава ДПС вышла на улицы Якутска, чтобы поздравить водителей с праздником.

Девушки в стихах напомнили автомобилистам о соблюдении правил дорожного движения, а затем вручили мужчинам подарки в виде открыток и обложки для автодокументов.

УВАЖАЕМЫЕ ВОДИТЕЛИ!

К СОБЛЮДЕНИЮ ПДД МЫ ВАС ПРИЗЫВАЕМ,

ЧТОБ ВАША СЕМЬЯ НЕ ПРИБЫВАЛА В ТРЕВОГЕ,

БЕЗОПАСНОСТЬ В ДВИЖЕНИИ СОБЛЮДАЙ НА ДОРОГЕ,

ЧТОБ ЖЕНЫ ВАС КАЖДЫЙ ВЕЧЕР ДОЖДАЛИСЬ,

ЧТОБ В ГИБДД ВЫ С БЕДОЮ НЕ ОБРАЩАЛИСЬ,

ПУСТЬ БУДЕТ СИГНАЛ СВЕТОФОРА ЗЕЛЕНЫМ,

И ДОБРЫХ ДОРОГ, И ПОМЕНЬШЕ ПОЛОМОК

ПУСТЬ СЧАСТЬЕ, УДАЧА ВАС СОПРОВОЖДАЮТ

ВСЕГО ЭТОГО МЫ ВАМ ЖЕЛАЕМ!