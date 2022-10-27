Женщины Якутии могут проверить свое здоровье

Напоминаем жителям республики, что Минздравом республики запущен проект «Женское здоровье». Он реализован в рамках Года Матери, объявленного главой республики Айсеном Николаевым, и нацелен на сохранение и укрепление здоровья женского населения Республики Саха (Якутия).

Для целевого обследования женщин выбраны следующие заболевания — климактерический синдром, рак молочной железы, рак шейки матки, эндометриоз и бесплодие.

Партнеры проекта — Якутская городская больница №2, Якутская городская больница №3, Поликлиника №1, Медицинский центр г.Якутска, ЯРМИАЦ и Медицинский диагностический центр «Белая роза — Саха».

Интерфейс программы очень прост и доступен. Участница проекта регистрируется на сайте, проходит анкетирование и при наличии у нее рисков заболеваний производится запись на консультацию к врачам.

Проект доступен по ссылке — https://женское-здоровье-саха.рф.