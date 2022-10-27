27.10.2022
11:45
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Медицина

Женщины Якутии могут проверить свое здоровье

Напоминаем жителям республики, что Минздравом республики запущен  проект «Женское здоровье».  Он реализован в рамках Года Матери, объявленного главой республики Айсеном Николаевым, и нацелен на сохранение и укрепление здоровья женского населения Республики Саха (Якутия). 

Для целевого обследования женщин выбраны следующие заболевания — климактерический синдром, рак молочной железы, рак шейки матки, эндометриоз и бесплодие. 

Партнеры проекта — Якутская городская больница №2, Якутская городская больница №3, Поликлиника №1, Медицинский центр г.Якутска, ЯРМИАЦ и Медицинский диагностический центр «Белая роза — Саха».

Интерфейс программы очень прост и доступен. Участница проекта  регистрируется на сайте, проходит анкетирование и при наличии у нее рисков заболеваний производится запись на консультацию к врачам.

Проект доступен по ссылке — https://женское-здоровье-саха.рф.

Фото: Пресс-служба Минздрава РС(Я)
Источник: Пресс-служба Минздрава РС(Я)

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