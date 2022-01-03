

МИНОБРНАУКИ РОССИИ Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова» (СВФУ) Белинского ул., д.58, г. Якутск Республика Саха (Якутия), 677000 Тел. (4112) 36-00-36 Факс (4112) 36-36-36 E-mail: president@s-vfu.ru http://www.s-vfu.ru _________________№___________________ На №_______________от_______________ Женщины-политики Якутии обратились к Володину В Сети появился текст письма женщин-политиков Якутии к председателю Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации В.В. Володину

Глубокоуважаемый Вячеслав Викторович!

Возможно, Вы уже знаете о страшной трагедии, произошедшей вчера, 29 декабря с.г. в г. Якутске, не воспринимаемой человеческим разумом и вызвавшей негативное эмоциональное потрясение у многих из нас, людей севера – сдержанных и терпеливых. Погибла, истерзана бездомными собаками Сардана Афанасьевна Слепцова, наша коллега, талантливый ученый, любимая мама двух сыновей, светлый, добрый человек, умница, красавица, в жизни не причинившая никому боли и страдания…

Вы, Вячеслав Викторович, достойный человек, такую характеристику Вам дал Президент России В.В. Путин и мы ему доверяем, потому обращаемся к Вам за поддержкой. Кому и что надо предпринять в нашей стране, чтобы свободное обитание собак на улицах городов и сел стало неприемлемым в России?

Сегодня, 30 декабря, в день рождения нашей Сарданы Афанасьевны, мы изучили федеральный закон №498 «Об ответственном обращении с животными и внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» и другие нормативные акты государственных и муниципальных органов власти РФ и субъектов. Со многими понятиями, используемыми в ФЗ-498, декларированными в законе целями правового регулирования в области обращения с животными в целях их защиты, укрепления нравственности, соблюдения принципов гуманности по отношению к животным мы согласны. Вместе с тем, у нас появились вопросы к отдельным понятиям, используемым в ФЗ-498, и к его отдельным статьям в части их понимания и применения в практической деятельности.

Так, например, в п. 4 ст. 3 «Основные понятия, …» домашние животные определены как «животные, которые находятся на содержании владельца – физического лица, под его временным или постоянным надзором и местом содержания которых не являются зоопарки, зоосады, цирки, зоотеатры, дельфинарии, океанариумы». При этом в ст. 3 ФЗ-498 «Основные понятия…» среда обитания домашних животных не определена и не установлена! К домашним животным относятся, например, собаки, и, как известно, естественной средой обитания собак является дом и семья человека, то есть человеческая социальная среда. А что является средой обитания одичавших бездомных, беспризорных, бродячих собак? Что означает фраза «возврат животных без владельцев, не проявляющих немотивированной агрессивности, на прежние места их обитания…» (п.4 ч.1 ст.18 ФЗ-498)? Означает возврат в дом или двор владельца? Кто и как определяет «прежнее место обитания»? Неужели федеральный закон был принят для узаконивания помеченных стаей бродячих собак территорий «хозяина»? Мы так не думаем!

Исходя из смыслов п. п. 1 и 4 ст.3, у собак, лишившихся владельцев и их заботы, содержания и права быть собственностью этих владельцев, нет дома и семьи человека, нет среды обитания. Право, грех считать улицы и жилые кварталы населенных пунктов средой обитания бездомных собак! И возвращать бедных собак после стерилизации и вакцинации «на прежние места их обитания» – мы считаем негуманным действием по отношению и к собакам, и, конечно, к людям. Непонятно из ФЗ-498 – чем бездомные собаки будут питаться на улице, ведь они могут и отравиться и умереть в муках после приема пищи, найденной среди мусора. По определению, голодных стай бродячих собак не должно быть, но они почему-то есть.

Современные научные исследования ученых многих стран доказали негативное влияние стерилизации на поведение собак обоего пола, у которых появляется тревожность и повышается уровень агрессии. Известно, что по этим причинам в Швеции стерилизуется не более 1% собак, а в Норвегии проведение стерилизации без медицинских показаний запрещено в принципе. Почему-то на западе не верят «слепо» зоозащитникам. Необходимость консультаций с учеными-специалистами, занимающимися социально-когнитивными аспектами вмешательства в гормональную сферу животных, назрела и у нас в стране. Мы считаем, что в федеральном законе с учетом отсутствия вины домашних животных в их бродяжничестве и вынужденной постоянной борьбе за выживание и пропитание, в обязательном порядке должны быть определены понятия «среда обитания домашних животных» и «среда обитания бездомных (беспризорных, бродячих, бесхозяйных, одичавших) домашних животных» или «среда обитания домашних животных без владельца». Мы считаем наиболее гуманным и наиболее ответственным в отношении людей и животных введение такой основной формы работы с безнадзорными, бездомными, бродячими животными, в особенности с собаками, в зарубежных странах, как безвозвратный отлов, изъятие из населенного пункта без последующего возвращения животных на место отлова и помещение отловленных животных в приюты. В большинстве этих стран для невостребованных животных применяется усыпление. Необходимо объединить лучшее из международной практики этичного отношения к животным. Например, надо ввести правовой статус животных и налоги на содержание домашних животных, которые заставят владельцев взвешенно относиться к своим действиям.

В п. 4 ч. 1 ст. 18 «Организация мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев» говорится о непроявлении животным «немотивированной агрессивности». В ФЗ-498 не прописано каким образом и кем эта агрессия определяется. В связи с тем, что определение наличия (отсутствия) немотивированной агрессивности животного является необходимым условием для решения вопроса о выпуске в привычную среду животного (но не одичавших бродячих собак), необходимо указать признаки наличия немотивированной агрессивности у животных, а также востребованный профессиональный уровень специалистов, привлекаемых к тестированию и мониторингу за поведением животного.

Мы надеемся, что при Вашей поддержке и поддержке других депутатов Государственной Думы РФ будет утвержден закон, в соответствии с которым у нас не будет бродячих голодных животных, представляющих угрозу человеку.

Желаем Вам успешной деятельности на благо россиян!

От имени более 25-тысяч членов Постоянно действующего женского

Форума «Подруги-Дьүөгэлэр» председатель Форума, президент Северо-Восточного федерального университета им. М.К. Аммосова Евгения МИХАЙЛОВА

Председатель Союза женских организаций Республики Саха (Якутия) Анжелика АНДРЕЕВА

Народные депутаты Государственного Собрания Ил Түмэн Республики Саха (Якутия): Феодосия ГАБЫШЕВА, Елена ГОЛОМАРЕВА, Оксана МИХАЙЛОВА.