Женщины опередили мужчин в рыбалке в Якутии

В Томпонском районе прошли традиционные соревнования по подледной рыбалке

Организаторы – администрация Томпонского района и ПФ «Драгоценности Якутии». В качестве соорганизаторов мероприятия выступило местное отделение партии «Единая Россия».

Соревнования, посвященные памяти почетного гражданина Якутии, Томпонского и Мегино-Кангаласского районов Егора Кычкина, прошли 10 апреля в Сасыльском наслеге Томпонского района. Заявки на участие подали 16 женских команд. Мужчины в этом году уступили по количеству, о себе заявили 14 сборных.

Прошли такие соревнования, как метание «рыбы» на дальность, эстафета, бег по глубокому снегу и бурение лунки, перетягивание каната и основной этап – рыбалка.