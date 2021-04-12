Женщины опередили мужчин в рыбалке в Якутии
В Томпонском районе прошли традиционные соревнования по подледной рыбалке
Организаторы – администрация Томпонского района и ПФ «Драгоценности Якутии». В качестве соорганизаторов мероприятия выступило местное отделение партии «Единая Россия».
Соревнования, посвященные памяти почетного гражданина Якутии, Томпонского и Мегино-Кангаласского районов Егора Кычкина, прошли 10 апреля в Сасыльском наслеге Томпонского района. Заявки на участие подали 16 женских команд. Мужчины в этом году уступили по количеству, о себе заявили 14 сборных.
Прошли такие соревнования, как метание «рыбы» на дальность, эстафета, бег по глубокому снегу и бурение лунки, перетягивание каната и основной этап – рыбалка.
«Таких мероприятий должно быть больше – это здоровый отдых, живое общение, командный и соревновательный дух. А мы всегда готовы поддержать хорошее дело», — подчеркнула секретарь местного отделения партии Галина Канашова.
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