12.04.2021
16:45
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Общество

Женщины опередили мужчин в рыбалке в Якутии

В Томпонском районе прошли традиционные соревнования по подледной рыбалке

Организаторы – администрация Томпонского района и ПФ «Драгоценности Якутии». В качестве соорганизаторов мероприятия выступило местное отделение партии «Единая Россия». 

Соревнования, посвященные памяти почетного гражданина Якутии, Томпонского и Мегино-Кангаласского районов Егора Кычкина, прошли 10 апреля в Сасыльском наслеге Томпонского района. Заявки на участие подали 16 женских команд. Мужчины в этом году уступили по количеству, о себе заявили 14 сборных.

Прошли такие соревнования, как метание «рыбы» на дальность, эстафета, бег по глубокому снегу и бурение лунки,  перетягивание каната и основной этап – рыбалка. 

«Таких мероприятий должно быть больше – это здоровый отдых, живое общение, командный и соревновательный дух. А мы всегда готовы поддержать хорошее дело», — подчеркнула секретарь местного отделения партии Галина Канашова.

Фото: Пресс-служба ЯРО ВПП "Единая Россия"
Источник: Пресс-служба ЯРО ВПП "Единая Россия"
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