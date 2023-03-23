Женщины на 4,5 млн рублей: Неисправимый романтик-дояр

«Замучили». Дояр из Якутии, выигравший в розыгрыше 10 миллионов рублей, честно рассказал о своей новой жизни.

История Гаврила Терентьева похожа на кино. Выигранные деньги действительно изменили жизнь. Дояр успел отдохнуть в Сочи, купить квартиру в Москве и стать центром внимания СМИ.

Гаврил теперь едет обратно в Якутск. На днях будет здесь. Однако, честно говоря, он страшится приезда на родину: все его узнают. Мужчина боится, что ему не дадут спокойного житья.

В личной беседе с журналистом @yakutia_kp Гаврил оказался очень прямодушным, вежливым и открытым. Он бесхитростно ответил на все наши вопросы.

Какую квартиру купил в Москве, как к нему относятся земляки, какие у него дальнейшие планы и сколько осталось денег — в материале наших коллег КП-Якутия.