Женщины-доброволки подают заявления в военкоматы

Немало женщин подают заявления в военкоматы с просьбой отправиться в зону СВО, сообщает тгк Readovka.

Около военкоматов все чаще можно увидеть женщин, желающих помочь стране, непосредственно отправившись в зону проведения спецоперации. В данный момент они могут поехать туда в качестве медицинских работников, делопроизводителей или сотрудников правоохранительных органов при наличии соответствующего образования и опыта.

«На сегодняшний день защита Родины касается каждого гражданина! Я много лет проработала в правоохранительных структурах и думаю, что мой опыт будет не лишним!» — объяснили женщины свое желание оказать помощь стране. Решение по каждой доброволке (да, есть такое слово) выносится после рассмотрения специально заполненной анкеты и конкретной кандидатуры. Несмотря на вчерашние заявления о прекращении частичной мобилизации, энтузиазм москвичей, а теперь еще и москвичек не перестает удивлять — люди готовы помогать государству в любом статусе.