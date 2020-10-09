09.10.2020
16:58
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Происшествия
Женщину с ножом задержали в центре Якутска
Женщину, которая ходила с ножом в центре столицы республики, доставили в полицейский участок, сообщили телеканалу «Якутия 24» в пресс-центре межмуниципального управления МВД.
МУ МВД «Якутское» начало проверку по данному факту. Ранее в социальных сетях распространилось сообщение о том, что неизвестная нападает на прохожих с ножом в районе проспекта Ленина, 23.
Фото: SAKHALIFE.RU
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