09.10.2020
16:58
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Происшествия

Женщину с ножом задержали в центре Якутска

Женщину, которая ходила с ножом в центре столицы республики, доставили в полицейский участок, сообщили телеканалу «Якутия 24» в пресс-центре межмуниципального управления МВД.

МУ МВД «Якутское» начало проверку по данному факту. Ранее в социальных сетях распространилось сообщение о том, что неизвестная нападает на прохожих с ножом в районе проспекта Ленина, 23.

Фото: SAKHALIFE.RU
Источник: https://yk24.ru/index/proisshestviya/zhenshhinu-s-nozhom-zaderzhali-v-czentre-yakutska
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