01.11.2022
14:45
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Судебная хроника

Женщину наказали за «длинный язык»

Прокуратура г. Нерюнгри поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении местной жительницы. Она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 297 УК РФ (неуважение к суду, выразившееся в оскорблении участников судебного разбирательства).

В суде установлено, что подсудимая в июле 2022 года в ходе рассмотрения гражданского иска в Нерюнгринском городском суде, проявляя неуважение к суду, пренебрегая установленными нормами морали и нравственности, правилами поведения в суде, в присутствии участвующих лиц, оскорбила участника судебного разбирательства с применением нецензурных слов и выражений.     

По результатам рассмотрения уголовного дела суд с учетом мнения государственного обвинителя приговорил женщину к наказанию в виде 160 часов обязательных работ.

Приговор суда не вступил в законную силу и может быть обжалован сторонами.

Фото: SakhaLife.ru.
Источник: Пресс-служба прокуратуры республики

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