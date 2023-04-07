Судебная хроника
Женщине-убийце вынесен суровый приговор
В Вилюйском районе женщина осуждена к 8 годам лишения свободы за причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть
Прокуратура Вилюйского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении местной жительницы. Она осуждена по ч. 4. ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).
В судебном заседании установлено, что в апреле 2022 года подсудимая, находясь в состоянии алкогольного опьянения в одной из квартир многоквартирного дома г. Вилюйска, в ходе возникшей ссоры нанесла потерпевшему многочисленные удары по различным частям тела
с применением различных предметов быта.
В результате полученных телесных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия.
В судебном заседании подсудимая вину в совершенном преступлении признала полностью. По результатам рассмотрения уголовного дела суд с учетом мнения государственного обвинителя приговорил женщину к 8 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.
Приговор суда в законную силу не вступил и может обжалован сторонами.
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