07.04.2023
10:10
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Судебная хроника

Женщине-убийце вынесен суровый приговор

В Вилюйском районе женщина осуждена к 8 годам лишения свободы за причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть

Прокуратура Вилюйского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении местной жительницы. Она осуждена по ч. 4. ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

В судебном заседании установлено, что в апреле 2022 года подсудимая, находясь в состоянии алкогольного опьянения в одной из квартир многоквартирного дома г. Вилюйска, в ходе возникшей ссоры нанесла потерпевшему многочисленные удары по различным частям тела
с применением различных предметов быта.

В результате полученных телесных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия.

В судебном заседании подсудимая вину в совершенном преступлении признала полностью. По результатам рассмотрения уголовного дела суд с учетом мнения государственного обвинителя приговорил женщину к 8 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Приговор суда в законную силу не вступил и может обжалован сторонами.

Источник: Пресс-служба прокуратуры республики

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