14.12.2022
18:57
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Происшествия

Женщина за рулем сбила женщину-пешехода

13 декабря  около 16 часов дня в г.Якутске по ул. Октябрьской, возле дома №22, женщина — водитель 1993 г.р., управляя автомобилем марки «Мазда 6», при движения задним ходом совершила наезд на стоящую женщину — пешехода 1957 г.р. В результате происшествия пешеход доставлена каретой скорой медицинской помощи в РБ №2 с предварительным диагнозом перелом ребра, врачами назначено стационарное лечение.
Автоледи имеет водительское удостоверение, стаж вождения – 10 лет. По результату освидетельствования на состояние алкогольного опьянения результат отрицательный. За текущий год нарушений по ПДД не имеет. По факту ДТП проводится административное расследование.

Фото: Группа пропаганды отдела Госавтоинспекции МУ МВД России «Якутское»
Источник: Группа пропаганды отдела Госавтоинспекции МУ МВД России «Якутское»

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