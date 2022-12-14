Женщина за рулем сбила женщину-пешехода

13 декабря около 16 часов дня в г.Якутске по ул. Октябрьской, возле дома №22, женщина — водитель 1993 г.р., управляя автомобилем марки «Мазда 6», при движения задним ходом совершила наезд на стоящую женщину — пешехода 1957 г.р. В результате происшествия пешеход доставлена каретой скорой медицинской помощи в РБ №2 с предварительным диагнозом перелом ребра, врачами назначено стационарное лечение.

Автоледи имеет водительское удостоверение, стаж вождения – 10 лет. По результату освидетельствования на состояние алкогольного опьянения результат отрицательный. За текущий год нарушений по ПДД не имеет. По факту ДТП проводится административное расследование.

