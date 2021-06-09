Женщина вышла ночью погулять…

SakhaLife.ru.

В дежурную часть полиции ОМВД России по Амгинскому району Якутии поступило сообщение о том, что из террасы дома неизвестный совершил кражу личного имущества.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили 47-летнюю женщину.

Установлено, что подозреваемая ночью намеренно ходила по дворам села в поисках чего-нибудь ценного. По пути она заглянула в частный дом с незапертой дверью террасы. Внутри ничего, кроме кроссовок, принадлежащих 16-летнему подростку, злоумышленница не обнаружила. Женщине оказался впору сороковой размер обуви, поэтому она похитила кроссовки. Но позже, по словам подозреваемой, похищенную обувь она подарила своему сожителю.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража», санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.