15.12.2022
10:56
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Происшествия

Женщина воспользовалась бессознательным состоянием друга

Полицейскими установлена ранее судимая жительница г. Мирный, подозреваемая в краже.

В дежурную часть ОМВД России по Мирнинскому району с заявлением о краже обратился житель Мирного. Мужчина сообщил, что неизвестные похитили принадлежащий ему сотовый телефон и похитили с его банковского счета 54 тысячи рублей.

В ходе оперативно – разыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска по подозрению в совершении преступления была установлена ранее неоднократно судимая 48–летняя женщина.

По данным следствия, в день происшествия подозреваемая и потерпевший совместно распивали алкогольные напитки. К концу застолья мужчина от большого количества выпитого спиртного заснул. Этим и воспользовалась злоумышленница. Она похитила его телефон и спешно покинула квартиру.  Перевести посредством мобильного банка свыше 50 тысяч рублей на свой счет ей не составило труда – она подсмотрела пароль, когда заявитель совершал денежный перевод.  Похищенные средства потратила на личные нужды.  

Возбуждено уголовное дело по п. «г» ч. 3 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража», санкциями которой предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.

Источник: ОМВД России по Мирнинскому району

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