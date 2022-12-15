Женщина в погоне за прибылью лишилась всех сбережений

Жительница г. Нерюнгри лишилась сбережений, решив быстро заработать.

43-летняя жительница Нерюнгринского района лишилась своих денег, решив быстро заработать. Нерюнгринка пояснила сотрудникам полиции, что номер телефона её мужа добавили в группу «CRIPTOCHANNEL», где якобы можно заработать деньги. Несколько дней супруг наблюдал за тем, что пишут в этой группе, и как администратор группы скидывал скриншоты о выигрышах. Заинтересовавшись происходящим, потерпевшая написала администратору, которая тут же вступила с ней в переписку и сообщила, что для начала игры необходимо внести 20 000 рублей на указанный счёт, что женщина и сделала. Затем администратор написала, что она выиграла 57 906 рублей, и отправила ссылку якобы для получения выигрыша. Потерпевшая перешла по ссылке, ввела данные своей банковской карты, после чего обнаружила, что с её карты списаны деньги, а вся переписка удалена и номер заблокирован. Таким образом заявительница лишилась около 78 000 рублей.

Уважаемые граждане! Запомните, что не бывает быстрого и лёгкого заработка! Практически в 100% случаев подобные предложения – это уловки мошенников. Будьте бдительны!