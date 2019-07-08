Женщина умерла на борту самолета, летевшего в Якутск

Самолет Boeing-737 авиакомпании S7, направлявшийся из Новосибирска в Якутске, в воскресенье совершил вынужденную посадку в аэропорту Братска (Иркутская область) из-за ухудшения самочувствия пассажира, сообщил телеканалу «Якутия 24» представитель авиакомпании. «Во время полета женщине в возрасте 53 лет стало плохо. Командир самолета принял решение совершить посадку в аэропорту Братска. К сожалению, женщина скончалась до приземления», — сказал собеседник телеканала. По его словам, женщина прописана в Якутске. Самолет после вынужденной посадки продолжил полет. По данным онлайн-сервиса Flightradar24, самолет совершил посадку в аэропорту Братска 7 июля в 3.35 по местному времени (4.35 якт). Источник: http://yk24.ru/index/proisshestviya/zhenshhina-umerla-na-bortu-samoleta,-napravlyavshegosya-iz-novosibirska-v-yakutsk

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