Женщина умерла на борту самолета, летевшего в Якутск

Самолет Boeing-737 авиакомпании S7, направлявшийся из Новосибирска в Якутске, в воскресенье совершил вынужденную посадку в аэропорту Братска (Иркутская область) из-за ухудшения самочувствия пассажира, сообщил телеканалу «Якутия 24» представитель авиакомпании.
«Во время полета женщине в возрасте 53 лет стало плохо. Командир самолета принял решение совершить посадку в аэропорту Братска. К сожалению, женщина скончалась до приземления», — сказал собеседник телеканала.
По его словам, женщина прописана в Якутске.
Самолет после вынужденной посадки продолжил полет.
По данным онлайн-сервиса Flightradar24, самолет совершил посадку в аэропорту Братска 7 июля в 3.35 по местному времени (4.35 якт).