22.11.2022
10:45
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Происшествия

Женщина тайком оформила кредит на своего бывшего

SakhaLife.ru.

Житель Хангаласского района Якутии обратился в полицию после многочисленных звонков от представителей микрофинансовой организации с требованием погасить задолженность по кредиту, который он не оформлял.

В ходе разбирательства выяснилось, что займы втайне от заявителя оформила его 31-летняя бывшая сожительница.

Установлено, что злоумышленница, когда находилась в отношениях с потерпевшим, используя его паспорт, оформила на его имя в интернете микрозайм. Получив деньги в сумме 14 000 рублей, подозреваемая перевела их на свой банковский счёт и распорядилась по своему усмотрению.

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.159.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество в сфере кредитования».

Фото: SakhaLife.ru.
Источник: Пресс-служба МВД по Республике Саха (Якутия)

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