22.11.2022
10:45
482
Происшествия
Женщина тайком оформила кредит на своего бывшего
Житель Хангаласского района Якутии обратился в полицию после многочисленных звонков от представителей микрофинансовой организации с требованием погасить задолженность по кредиту, который он не оформлял.
В ходе разбирательства выяснилось, что займы втайне от заявителя оформила его 31-летняя бывшая сожительница.
Установлено, что злоумышленница, когда находилась в отношениях с потерпевшим, используя его паспорт, оформила на его имя в интернете микрозайм. Получив деньги в сумме 14 000 рублей, подозреваемая перевела их на свой банковский счёт и распорядилась по своему усмотрению.
Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.159.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество в сфере кредитования».
Фото: SakhaLife.ru.
Источник: Пресс-служба МВД по Республике Саха (Якутия)
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Наверх
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
22.11.2022
0
0
22.11.2022
0
193
22.11.2022
0
572
22.11.2022
0
132
22.11.2022
0
1095
22.11.2022
0
142
22.11.2022
0
466
22.11.2022
0
369
22.11.2022
0
200
22.11.2022
0
970
22.11.2022
0
281
22.11.2022
0
259
22.11.2022
0
353
22.11.2022
0
2607
22.11.2022
0
3963
22.11.2022
0
1301
22.11.2022
0
1312
22.11.2022
0
6105
22.11.2022
0
1699
21.11.2022
0
354
21.11.2022
0
473
21.11.2022
0
1073
21.11.2022
0
1368
21.11.2022
0
507
21.11.2022
0
302
21.11.2022
0
408
21.11.2022
0
424
21.11.2022
0
443
21.11.2022
0
1713
21.11.2022
0
290
21.11.2022
0
668
21.11.2022
0
454
21.11.2022
0
676
21.11.2022
0
1616
21.11.2022
0
434
21.11.2022
0
327
21.11.2022
0
702
21.11.2022
0
312
21.11.2022
1
3077
21.11.2022
1
2033
21.11.2022
0
602
21.11.2022
0
1684
21.11.2022
0
499
21.11.2022
0
728
21.11.2022
0
1162
21.11.2022
0
1143
21.11.2022
0
2135
21.11.2022
0
2027
21.11.2022
0
735
21.11.2022
0
328
21.11.2022
0
1291
21.11.2022
0
467
21.11.2022
0
3248
21.11.2022
0
342
21.11.2022
0
846
21.11.2022
0
545
21.11.2022
0
501
21.11.2022
0
436
21.11.2022
0
1362
21.11.2022
1
1527
21.11.2022
0
1229
21.11.2022
0
1787
21.11.2022
0
17662
20.11.2022
0
3590
20.11.2022
1
2233
20.11.2022
1
962
ТОП НОВОСТИ
17.11.2022
0
41022
16.11.2022
0
40487
19.11.2022
Лучший комментарий
7
25847
20.11.2022
1
20280
18.11.2022
1
18691
19.11.2022
0
13537
16.11.2022
0
12353
18.11.2022
0
8822
Добавить комментарий