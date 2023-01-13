Женщина-снайпер из Якутии, участвовавшая в СВО: Он весь в крови, и я вся в его крови…

Октябрина Афанасьева – единственная женщина из Якутии, участвовавшая в спецоперации. Возвратилась на родину после пяти месяцев в зоне боевых действий на Донбассе. Октябрина пятеро суток добиралась до дома, чтобы успеть на свадьбу единственной дочери. Она с трудом согласилась на беседу и о многом, понятное дело, умолчала, но все же даже ее краткий рассказ может дать представление о том, что ей пришлось пережить за эти полгода.

Октябрина Семеновна – коренная вилюйчанка. Жила обычной жизнью: решая повседневные дела, ставя цели в профессиональной области. Окончила среднюю школу №2. Получила среднее медицинское образование, училась психологии и управлению персоналом. Некоторое время работала в Доме-интернате имени Кэт Марсден в Сосновке, а потом в ЖКХ. Никогда не чуралась общественной нагрузки: избиралась депутатом городского Совета.

Первый вопрос, который я не могла ей не задать, почему она, обычная женщина средних лет из далекого от зоны СВО маленького якутского городка вызвалась в добровольцы? И это в то время, когда сотни молодых здоровых мужчин убегали от мобилизации аж до Грузии и Казахстана. Когда некоторые обласканные своей страной медиа-персоны обливали Россию грязью с безопасного расстояния. Октябрина не жила в комфорте и роскоши, не пользовалась всеми благами, которые ей обеспечила любовь поклонников-соотечественников. Некоторым «звездам» все это, увы, не помешало спокойно, без всяких угрызений предать свою родину. Значит есть что-то другое, что заставляет даже женщин встать под ружье. «Поехала защищать родину», — спокойно и без всякого пафоса ответила Октябрина. Она была убеждена, что ее умения и силы очень нужны там – на Донбассе. И поехала помогать. Помогать своим.

Она пыталась уехать в ДНР еще в марте, но получилось только летом, когда ее вызвал врач-онколог из Донецка Николай Николаевич Пивоваров, друг по переписке в Телеграме. По приезду он устроил ее в дом к одной местной семье. Потом сразу было обращение в военкомат Петровско-Куйбышевского района, после чего незамедлительно Октябрина стала бойцом медицинского взвода.

Она не ошиблась, когда полагала, что ее руки понадобятся здесь. Более того ее очень ждали, медиков не хватало позарез. Ее ждал огромный объем физически и морально тяжелой работы. 24 часа в сутки без отдыха, операции, перевязки… Как выдержала? «А как все остальные выдерживали, так и я. Со мной рядом были люди, служившие в ополчении с 2014 года, равнялась на них», — говорит Октябрина. И с трудом сдерживая слезы, обычно молчаливая и скупая на эмоции, рассказала о случае, запавшем ей в душу.

— В один из дней боестолкновений я оказывала медицинскую помощь тяжелораненому солдату. И мы остались с ним вдвоем. Сидим в укрытии, он весь в крови, и я вся в его крови, он умирает – молодой совсем парень. Плачет и говорит мне: вот, не успел даже жениться. Октябрина, ты выйдешь за меня? А я говорю: конечно, выйду, только подожди, сейчас машина подъедет. Знаю, что не успеет дожить, но что еще я могла ему сказать?

Много было таких тяжких моментов. 3 месяца Октябрина прослужила в медицинском взводе. Была командиром отделения. Пока не произошел случай, круто изменивший направление ее службы. Дело в том, что Октябрина на родине была заядлой охотницей и рыбачкой. Земляки из Сосновки хорошо это знают. Всегда умела обращаться с оружием. И однажды офицер, случайно увидевший ее занятия с автоматом Калашникова, поразился прицельной стрельбе этой невысокой и скромной на вид женщины и настоятельно позвал в свою часть. Так, неожиданно для себя, она попала в снайперское отделение. Октябрина просила меня не писать об этом, но все же я осмелилась пойти наперекор ее просьбе, потому что без этой части весь рассказ будет неполным и более того недостоверным, и не раскроет масштаба личности нашей героини.

Октябрина, не вдаваясь в подробности, рассказала, что выполнила три больших боевых задания. Известное клише, что раз солдат из Якутии, значит он охотник в мирное время и снайпер на войне, как нельзя более подходит к нашей героине. Вообще солдаты-якуты, по крайней мере большинство из них, сильно отличаются от остальных – уверена Октябрина. И в первую очередь, умением выживать в экстремальных условиях, приспосабливаться к ним, своей стойкостью и хладнокровием.

Октябрина убеждена, что выжила чудом. Сколько раз смерть пролетала в сантиметре от нее, сколько раз она становилась свидетелем гибели своих товарищей. Об этом громко не говорят, но как будто что-то невидимое и неслышимое отводило от нее неминуемую смерть. Позже, вернувшись на родину, она поклонится своей земле, ее незримым и могущественным духам. Но это будет позже.

Находясь в Донбассе, близко общаясь с его жителями, самым удручающим она восприняла тот факт, что конфликт на Украине разделил на два лагеря даже родных по крови людей, прошел линией разлома внутри многих семей.

— У моей подруги фельдшера мама осталась на той стороне и сейчас даже не хочет общаться со своей дочерью, у заместителя командира – сын работает следователем во Львове и тоже оборвал связи с отцом. И таких примеров немало, — вздыхает Октябрина.

Но все же большинство жителей за Россию, всегда были на ее стороне. Октябрина Васильевна уверена в нашей победе, другое дело, когда это произойдет. Очень много наемников приехали на Украину, западные страны шлют и шлют свое оружие. Но с другой стороны, обеспечение современным вооружением наших солдат сейчас стало в разы лучше, чем в начале спецоперации. Важнее всего, чтобы народ поддерживал свою армию, чтобы страна была единой и сплоченной. Тогда никакие враги нам не страшны.

Когда я спросила ее о наградах, она с ходу отмела: «Никаких наград мне не надо. Настоящие герои остались лежать на полях. Вот на днях получила очередное сообщение, что погибли 4 моих товарища. Очень тяжело такое узнавать…»

… А потом когда Октябрина находилась в части, к ней дозвонились родные. Единственная дочь выходила замуж и на днях должна была состояться свадьба. Конечно, ни одна мать на свете не может пропустить такое событие. Командир дал согласие на возвращение Октябрины домой. О том как ценили Октябрину ее сослуживцы говорит хотя бы тот факт, что командир послал трех бойцов специально для ее сопровождения.

— Целые сутки мы где ползком, где бегом выходили с позиции. Обошли все минные поля. Спасли меня на этом долгом и опасном пути мои три товарища и посадили на автобус в Донецке. В этом автобусе, полном пассажиров, ехала до Москвы 21 час и успела в аэропорт всего за 20 минут до взлета самолета.

На борту самолета не обошлось без косых взглядов и шепотков за спиной.

— Наверно, меня приняли за бомжа, — не без горечи усмехается Октябрина. – Я ведь не мылась и не переодевалась трое суток, в чем была на позиции, в том и приехала. Моя соседка по сиденью даже попросила меня отсесть от нее на другое место. Хотя можно было по опознавательным знакам догадаться, что я из зоны СВО. В Донецком автобусе отношение было совсем другое. Но я не в обиде на своих земляков. Эти месяцы на Донбассе научили меня не переживать по таким пустякам.

Потом сразу с аэропорта пересела на такси до Вилюйска и через 7 часов наконец добралась домой.

— Тяжело привыкать к мирной жизни. До сих пор не могу нормально спать. Думаю, что когда будут возвращаться наши парни с боевых действий на Украине, им надо будет обеспечить психологическую и физическую реабилитацию. Надеюсь, что общество позаботится об этом. Но самое главное, чтоб родные понимали, через что им пришлось пройти и поддержали их. Это самое главное.