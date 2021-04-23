Женщина с дурными намерениями заглянула в гости к якутянке

В дежурную часть отдела полиции №2 МУ МВД России «Якутское» обратилась горожанка с заявлением о краже ювелирных изделий стоимостью 136 000 рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили подозреваемую. Ею оказалась 37-летняя знакомая потерпевшей.

Выяснилось, что в день происшествия потерпевшая пригласила в гости компанию знакомых, в числе которых была подозреваемая. Злоумышленница воспользовалась тем, что хозяйка квартира заснула, и похитила все золотые изделия, которые нашла в доме. После чего вызвала такси и поехала в ломбард, где сбыла часть похищенного за 80 000 рублей. Вырученные деньги подозреваемая истратила на личные нужды.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража», санкции которой предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.