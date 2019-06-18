Женщина привезла в Якутск мясо из Китая. Его сожгли

В ручной клади у гражданки Китая, прилетевшей в Якутск, обнаружили продукцию без документов — мясо в вакуумных упаковках. Об этом сообщило республиканское управление Россельхознадзора.

Указано, что нарушение выявили при таможенном досмотре пассажиров, прибывших из Харбина: на продукции отсутствовала маркировка и не было ветеринарных сопроводительных документов.

«Продукция изъята и уничтожена путем сжигания. В отношении гражданки КНР составлен протокол об административном правонарушении по ч. 1 ст. 10.6 КоАП РФ», — сообщили в ведомстве.

Управление Россельхознадзора по республике просит граждан, посещающих КНР, заранее ознакомиться и соблюдать законодательство Российской Федерации в области ветеринарии. Ввоз в РФ продукции животного происхождения без маркировки и без сопроводительных документов из неблагополучных в эпизоотическом отношении стран запрещен.