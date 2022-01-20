Якутянка «подарила» мошеннице около 100 тысяч

В полицию Намского района обратилась местная жительница с сообщением о мошенничестве.

Женщина рассказала, что, желая получить прибыль в сети Интернет, вступила в переписку с пользователем социальной сети «Instagram» «aelita_stepanova777». Общение велось на якутском языке. В ходе переписки с владельцем страницы потерпевшая согласилась на условия раскрутки денег и стала выполнять инструкции своего собеседника. Она перешла по неизвестной ссылке, ввела данные своей банковской карты, в том числе ее защитный код с оборота, и перевела первый взнос 20 тысяч рублей на счет, который ей сообщила злоумышленница.

Далее в процессе обмана аферистка попросила ее позвонить в банк и подтвердить операцию, заверяя, что все средства будут перечислены обратно на ее карту, что и сделала женщина. После транзакции мошенница перестала выходить на связь, удалив с переписки все ссылки. В результате у потерпевшей были похищены более 97 тысяч рублей.

Жительница Намского района попалась на уловку мошенника.mp4 (79817380)

Полиция призывает быть бдительными и не рисковать своими деньгами!