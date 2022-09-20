Женщина отметила покупку и осталась разочарована

26-летний житель г. Якутска подозревается в открытом хищении техники стоимостью 100 000 рублей

В отдел полиции №1 МУ МВД России «Якутское» поступило заявление по факту открытого из квартиры техники общей стоимостью 100 000 рублей.

В ходе оперативно-розыскной работы сотрудниками уголовного розыска был установлен подозреваемый. Им оказался 26-летний знакомый потерпевшей.

Выяснилось, что заявительница приобрела в кредит пылесос и массажер, после чего решила отметить свою покупку с приятелем. По пути они познакомились с подозреваемым, и женщина пригласила его к себе домой. Во время застолья злоумышленник на глазах у хозяйки квартиры открыто похитил коробки с новой техникой и спешно покинул квартиру.

Похищенное он успел сбыть, вырученные средства потратил на личные нужды. Возбужденно уголовное дело по ч.1 ст. 161 Уголовного кодекса Российской Федерации «Грабёж».