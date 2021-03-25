Женщина обвела вокруг пальца якутянина

В полицию Якутска обратился горожанин. Он пояснил, что ранее разместил на сайте объявление о продаже детского манежа за 4000 рублей.

Вскоре на него откликнулась потенциальная покупательница. Она поинтересовалась состоянием манежа, а затем попросила оформить покупку с доставкой до района. Мужчина согласился на это условие. Тогда лжепокупательница отправила ему ссылку. Он перешел по ней и ввел в окне данные своей банковской карты. Через некоторое время с его счёта произошло списание 65 000 рублей. Не осознав, что произошло, мужчина попытался дозвониться до лжепокупательницы, но её номер был уже выключен. После этого он понял, что был обманут мошенниками.

Также потерпевший пояснил, что вся их переписка велась в мессенджере, а не на сайте, где он размещал объявление.