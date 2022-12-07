Женщина не только лишилась денежных средств, но и осталась с кредитными обязательствами

По указанию мошенников жительница Нерюнгри оформила кредит и отправила более 400 тысяч рублей аферистам

41-летней жительнице г. Нерюнгри позвонил мужчина, который представился старшим следователем, обратился к ней по имени-отчеству и сказал, что произошла утечка её персональных данных, поэтому некий гражданин Буйнов имеет от её имени генеральную доверенность, и он пытался произвести финансовые операции в банке. Чтобы ещё больше сбить с толку женщину, сотрудник убедил её в том, что этот гражданин может взять кредит на её имя, заложить недвижимость и сделать всё, что угодно с её имуществом. Затем звонивший предупредил, что ей позвонит сотрудник комитета экономической безопасности с дальнейшими инструкциями и завершил разговор. На следующий день потерпевшей позвонила женщина якобы из комитета экономической безопасности и сообщила, что на её имя оформлен кредит на 600 000 рублей, и теперь ей нужно срочно идти в банк, чтобы взять «встречный кредит» на эту же сумму. Напуганная заявительница тут же отправилась в банк, оформила кредит на сумму 618 000 рублей с учётом страховки, получила наличными 411 000 рублей и под диктовку звонившей перевела всю сумму на 28 телефонных номеров. Только придя домой, потерпевшая поняла, что ей звонили мошенники.

Уважаемые граждане! Не оформляйте кредиты по указанию третьих лиц. Помните, что в любом случае кредит придётся выплачивать именно вам!