Женщина нашла банковскую карту с пин–кодом

В дежурную часть ОМВД России по Мирнинскому району Якутии с заявлением о краже обратилась местная жительница. Женщина сообщила, что с банковской карты, которую она потеряла, неизвестные похитили 26 500 рублей. О пропаже карты потерпевшая узнала только после того, как ей на телефон пришло сообщение о снятии указанной суммы.

В ходе оперативно–розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска была установлена личность подозреваемого в совершении данного преступления. Им оказалась 33–летняя женщина.

Установлено, что в день происшествия подозреваемая под прилавком магазина нашла конверт с банковской картой и пин–кодом от нее. Однако вместо того, чтобы отыскать его владельца или передать находку работникам магазина, женщина решилась на совершение кражи. Она отправилась в банкомат и сняла всю наличность. Похищенные деньги потратила на личные нужды.

Возбуждено уголовное дело по п. «г» ч. 3 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража».