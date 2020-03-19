19.03.2020
12:34
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Происшествия

Женщина нашла банковскую карту с пин–кодом

В дежурную часть ОМВД России по Мирнинскому району Якутии с заявлением о краже обратилась местная жительница. Женщина сообщила, что с банковской карты, которую она потеряла, неизвестные похитили 26 500 рублей.  О пропаже карты потерпевшая узнала только после того, как ей на телефон пришло сообщение о снятии указанной суммы. 

В ходе оперативно–розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска была установлена личность подозреваемого в совершении данного преступления. Им оказалась 33–летняя женщина.

Установлено, что в день происшествия подозреваемая под прилавком магазина нашла конверт с банковской картой и пин–кодом от нее. Однако вместо того, чтобы отыскать его владельца или передать находку работникам  магазина, женщина решилась на совершение кражи. Она отправилась в банкомат и сняла всю наличность. Похищенные деньги потратила на личные нужды.

Возбуждено уголовное дело по п. «г» ч. 3 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража».

Фото: из архива SakhaLife.ru.
Источник: ОМВД России по Мирнинскому району.
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