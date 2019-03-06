Женщина-легенда промышленности Якутии

Анастасия Николаевна в газовой отрасли без отрыва от производства работает двадцать лет. Свой трудовой путь начала с мастера газового хозяйства. Анастасию Николаевну смело можно назвать человеком, обеспечившим голубым топливом не только родной Мегино-Кангаласский улус, но и Заречье. Это она со своей командой в 2004 году приняла, протянутый через реку Лена природный газ под личную ответственность, чтобы дальше газифицировать каждый дом. Лучше ее никто не знает газовую сеть Заречья, так как она ею выстрадана, ведь не просто донести природный газ до каждой семьи и социальных объектов. Начиная с проектных работ, строительства и технологического присоединения, заканчивая бесперебойной, надежной эксплуатацией — зона ее непосредственной ответственности. Порой приходится работать без сна и отдыха.

Анастасия Николаевна имеет высшее техническое образование, в 1982 окончила Приморский сельскохозяйственный институт по специальности «Инженер- гидротехник». Потом освоила специальность мастера газового хозяйства.

«Я помню те времена, когда мы в год до 50-55 тонн сжиженного газа в баллонах возили потребителям. В то время я работала мастером в «Ленагазе». Мы не просто развозили газовые баллоны, а непосредственно устанавливали их, учили технике безопасности по правильному пользованию сжиженным газом», — вспоминает Анастасия Федорова.

Эксплуатационный газовый участок в Мегино-Кангаласском улусе был организован в 2004 году. Мастера газового хозяйства со стажем, хорошего профессионала, принципиального человека в 2006 году руководство ОАО «Сахатранснефтегаз» назначило начальником участка. С тех самых пор и работает на своем боевом посту Анастасия Николаевна Федорова.

— Сегодня в газовом участке работает 81 человек. Средний возраст нашего коллектива 32 года. Мастера и многие слесари имеют высшее техническое образование. С продолжением газификации улуса наш участок растет, сегодня обслуживаем 14 газифицированных наслегов. Ведем документацию всех газопроводов, работники участка как своих пять пальцев знают свой маршрут, в который входят все газораспределительные сети подземных и надземных газопроводов газифицированных объектов всего квартала. Надо отметить, что мы не только отвечаем за бесперебойную и надежную подачу газа, но и производим технологическое присоединение. В настоящее время работаем над внедрением в производство передовых технологий. К примеру, в газораспределительные пункты устанавливаем системы телеметрии, обеспечивающую дистанционный контроль за процессами в режиме реального времени. Также освоили технологии прокладки полиэтиленовых газопроводов, бестраншейной прокладки газопроводов, которая необходима в стесненных условиях улуса. Сложную и очень ответственную работу выполняют преданные своему делу сотрудники: Николай Пивоваров, Айтал Горохов, Сергей Пак, Лена Васильева, Александр Борисов, Виталий Жирков, Нюргуяна Исакова, Владимир Баишев, Валерий Бочкарев, Василий Саввин, Андрей Скрябин и многие другие», — рассказывает начальник газового участка.

Предприятие играет важную роль в общественной, социальной и культурной жизни улуса. Ни одно значимое событие не обходится без участия дружного трудового коллектива под руководством Анастасии Николаевны.

«Мы – за здоровый образ жизни. Любые праздники, мероприятия у нас проводятся без спиртных напитков, это принципиальная позиция, которой мы неукоснительно придерживаемся. Мы ценим спорт, участвуем во всех проводимых улусом и родной компанией спортивных соревнованиях. К примеру, на прошлой неделе наш коллектив с большим успехом принял участие в традиционной ежегодной Эстафете культуры и спорта Мегино-Кангаласского улуса, который в этом году прошел в 63-й раз. На эстафете принимают участие все организации улуса. С гордостью отмечу, что наш творческий и спортивный коллектив на Эстафете занял 2 место. У нас много талантливых людей, ансамбль мужчин заслуженно пользуется большой популярностью», — знакомит руководитель.

Кроме этого много лет подряд в качестве общественной нагрузки газовый участок ухаживает за Площадью Победы, расположенной в центре села Майи. Работники участка отремонтировали ограждение, посадили саженцы деревьев и ухаживают за ними. А территория участка летом утопает в цветах. Конечно, благодаря стараниям Анастасии Николаевны.

В коллективе Анастасия Николаевна пользуется заслуженным авторитетом и уважением не только за свой высокий профессионализм, но и человечность. Она уделяет большое внимание условиям жизни, быта своих работников.

«Пользуясь случаем, выражаю огромную благодарность руководству нашего улуса и лично главе Николаю Прокопьевичу Старостину за понимание, поддержку и плодотворное сотрудничество», — отметила Анастасия Федорова.

Также по ее настоянию, работники пользуются своим правом на отдых и санаторно-курортное лечение. Зачастую она лично многих везет на лечение в курорты.

Кроме деловых качеств, Анастасия Николаевна большая мастерица. Она запросто может организовать выставку из своих вязаных и сшитых изделий. Такой она человек, никогда без дела не сидит.

Отрадно, что трудовые достижения Федоровой А.Н. неоднократно отмечены многочисленными Почетными Грамотами и Благодарственными письмами ведомств и предприятий. Награждена Почетной грамотой Государственного собрания Ил Тумэн, знаком отличия республики «Гражданская доблесть», медалью «Нефтегазовый комплекс. За славный труд».

Мы рады сообщить, что Федорова Анастасия Николаевна, единственная в республике женщина — начальник эксплуатационного газового участка, признана победителем в номинации «Женщина Якутии в сфере промышленности Республики Саха (Якутия)». Вот такие легендарные личности работают у нас на предприятии! Безусловно, Анастасия Федорова заслуживает почетного звания Женщины — Гордость Якутии!