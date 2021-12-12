Женщина и ребенок сбиты на пешеходном переходе в Якутске

11 декабря около 15 час. 30 мин. на ул. Автострада 50 лет Октября в г. Якутске водитель 1996 года рождения, управляя автомобилем Toyota Corona, совершил наезд на двух пешеходов – женщину 1982 года рождения и 13-летнюю девочку, переходивших проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора. Прибывшая бригада «скорой помощи» доставила обеих в медицинские учреждения, где у женщины диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение, у школьницы — множественные переломы таза.

В ходе поверке установлено, что водитель автомашины Toyota Corona не имеет водительского удостоверения.

Виновник аварии в соответствии со ст.264 УК РФ понесет наказание за причинение вреда здоровью: за данное преступление предусмотрено ограничение свободы на срок до 3-х лет, либо принудительные работы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3-х лет или без такового, либо лишение свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового. Кроме того, за езду без прав нарушителю по ст. 12.7 КоАП РФ грозит штраф до 15 тысяч рублей.

По факту ДТП проводятся необходимые процессуально-следственные мероприятия.

Госавтоинспекция напоминает: водитель при приближении к нерегулируемому пешеходному переходу обязан уступить дорогу пешеходам, переходящим дорогу или вступившим на проезжую часть для осуществления перехода. На регулируемых пешеходных переходах при включении разрешающего сигнала светофора водитель должен дать возможность пешеходам закончить переход проезжей части.

