Женщина и двое мужчин задержаны в лесу Якутска

Во время патрулирования нарядом группы задержания Якутского ОВО Росгвардии в лесном массиве в черте города была замечена автомашина «Судзуки Кей».

Заметив патрульную машину, водитель попытался быстро ретироваться. Росгвардейцами было принято решение остановить транспортное средство и провести проверку. В ходе беседы сотрудники обратили внимание на то, что пассажиры заметно нервничали, на вопросы отвечали невнятно, в салоне стоял специфический запах.

К месту задержания были вызваны оперуполномоченные ОНК МУ МВД России «Якутское», которыми в ходе досмотра в салоне иномарки обнаружены и изъяты приспособление для курения, торцевой ключ со следами гари и пять пакетиков с порошком белого цвета. Задержанные — 30-летний уроженец Красноярского края, 33 -летний уроженец Якутска и 28-летняя женщина доставлены в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.