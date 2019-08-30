30.08.2019
18:13
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Светская хроника

Женился известный вайнер!

Звезда фильма «Агент Мамбо», известный вайнер и основатель творческого объединения «HiTS Production» Владимир Тимофеев женился. Его избранницу зовут Мария Данилова.

Напомним, вайнер получил большую популярность после съемок в якутской пародии на песню Киркорова «Цвет настроения синий».

Источник: https://www.instagram.com/p/B1x0yCpg1Kl/
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