Железный «поцелуй» в Якутске

25 марта около 16 часов 30 минут дня 32-летний водитель управляя автомашиной “Тойота Лэнд Крузер Прадо” следуя по Сергеляхскому шоссе на 10-м километре возле дома №64 нарушил правила расположения транспортного средства на проезжей части, в результате чего выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, совершил столкновение с большегрузом “КАМАЗ-53215-13” под управлением 61-летнего водителя.

В результате происшествия водитель “Прадо” получил телесные повреждения, назначено амбулаторное лечение.

В ходе проверки установлено, что водитель “Тойота Лэнд Крузер Прадо” имеет 14-летний стаж вождения, имеет водительское удостоверение по категории «B,B1,C,C1,D,D1». В момент аварии в салоне автомобиля находился один, пристегнутый ремнем безопасности, был трезв.

Водитель “КАМАЗ-53215-13” имеет более 40 лет стажа вождения, имеет водительское удостоверение по категории «A, A1, B, B1, C, C1, D, D1, BE, CE, C1E, M». Опьянение не установлено.

По факту ДТП проводится проверка.

Госавтоинспекция настоятельно призывает водителей выбирать оптимальную скорость движения, не допускать опасных маневров, обгонов и перестроений и соблюдать интервал. Невнимательность и спешка за рулем автомобилей может привести к автоавариям! Помните, что от действий водителя могут пострадать люди.