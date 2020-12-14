«Железный Феликс» Якутска предупредил и пригрозил

Административная комиссия г. Якутска назвала условия, при соблюдении которых работодатель может организовать новогодний корпоратив для своих сотрудников. В мероприятии могут принять участие одновременно не более 15 человек.

По информации Административной комиссии г. Якутска, во время новогодних и рождественских праздников допускается деятельность ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных, иных предприятий общественного питания при наличии отдельного наружного (уличного) входа и при условии расстановки столов на расстоянии не менее 2 метров. Разрешается одновременное обслуживание потребителей в количестве не более 50 процентов вместимости зала и в режиме работы с 08.00 до 00.00 часов.

«При этом запрещается банкетное обслуживание, в том числе специальных мероприятий, с участием более 15 человек, проведение дискотек и иных развлекательных мероприятий», — подчеркнул Феликс Антонов.

Он добавил, что участники новогодних корпоративов должны будут носить средства индивидуальной защиты, а также соблюдать безопасное расстояние.

«Если будут нарушения при проведении любых мероприятий, в том числе новогодних корпоративов, то на организаторов мероприятия будет оформлен протокол об административном правонарушении», — проинформировал председатель Административной комиссии города Якутска Феликс Антонов.