«Железный Феликс» Якутска объяснил, как происходит распространение COVID-19

В ходе контрольного рейда по развлекательным заведениям и барам в ночь с 30 на 31 октября сводная группа оперативного штаба г. Якутска выявила нарушения санитарно-противоэпидемических мер против распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в 5 объектах.

В пятницу сводная группа городского оперштаба проверила 19 заведений. Нарушения выявлены в КДЦ «Galaxy» (проводят массовые мероприятия, дискотеку, караоке), в лаундж-баре «Туман» (проводят массовые мероприятия, дискотеку), ресторане «Умед» (проводят массовые мероприятия, дискотеку), караоке-баре «GЕОГРАФИЯ» (проводят массовые мероприятия, караоке), баре-магазине разливных напитков «Борей» (работает после 00:00)», составлены акты по ст. 3.8 КоАП РС (Я).

Председатель административной комиссии г. Якутска Феликс Антонов отметил, что развлекательные заведения — нарушители, кроме несоблюдения режима работы, не обеспечивают масочный режим и социальную дистанцию, т.е. безопасность граждан.

«Вот почему нужен специальный режим допуска и нахождения в общедоступных помещениях. Если среди посетителей клуба был хоть один бессимптомный заболевший, он мог заразить всех. Вирус передаётся с каждым выдохом. Эти ребята заразят своих близких. Так и происходит распространение COVID-19. Если организация не может обеспечить безопасность своих клиентов или посетителей, то должна приостановить свою деятельность», — сказал Феликс Антонов.