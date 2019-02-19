Железные дороги Якутии продолжают работу с коллегами из Армении

Генеральный директор АО «АК «Железные дороги Якутии» Шимохин Василий встретился с генеральным директором ЗАО «Южно-кавказская железная дорога» (Армения) Валько Сергеем в Ереване. В ходе переговоров были подведены итоги реализации соглашения и намечены планы обмена опыта по улучшению качества предоставляемых услуг, увеличения объема грузовых и пассажирских перевозок и подготовки квалифицированных кадров.

Напомним, что соглашение о развитии двустороннего сотрудничества было подписано в марте 2014 года, которое успешно реализуется все эти годы.

В соответствии с данным соглашением, производится обмен опытом между железными дорогами Армении и Якутии в организации железнодорожных грузовых и пассажирских перевозок, обслуживании подвижного состава, обеспечении безопасности движения поездов. Также стороны взаимодействуют в области информационной и имиджевой политики, корпоративных процедур и управления деятельностью.

Кроме того дороги проводят большую работу по укреплению межнациональных и культурных связей, так ветераны ЗАО «ЮКЖД» принимали участие в праздновании 40-летия Байкало-Амурской магистрали (БАМ), в строительстве которой участвовали армянские специалисты.

Творческий коллектив АО «АК «Железные дороги Якутии» выступал с концертами для сотрудников ЗАО «ЮКЖД», это очень важно для укрепления взаимодействия.

Василий Шимохин в своем выступлении еще раз подчеркнул, что характерная особенность сотрудничества компаний состоит в том, что обе железные дороги являются дочерними компаниями ОАО «РЖД», ведущими полноценную деятельность по осуществлению перевозок.

ЗАО «ЮКЖД» является 100% дочерней компанией ОАО «Российские железные дороги». 13 февраля 2008 года в г. Ереване между ОАО «Российские железные дороги» и Республикой Армения был подписан Концессионный договор о передаче системы железнодорожного транспорта республики в управление ЗАО «ЮКЖД». Согласно договору, срок концессионного управления составляет 30 лет с правом пролонгации еще на 10 лет после первых двадцати лет работы по взаимному согласию сторон.