Железные дороги Якутии приглашают на открытие пассажирского движения со станции Нижний Бестях

В конце прошлой недели подписан последний приказ Росжелдора, который с 26 июля открывает станции участка Томмот – Нижний Бестях для работы в прямом сообщении с общей сетью российских железных дорог. Это по- настоящему судьбоносное событие для нашего северного края.
27 июля 2019 года навсегда войдет в историю нашей республики и всего дальневосточного региона, как день начала пассажирских перевозок практически со столицы Якутии. В этот день на станции Нижний Бестях состоятся торжественные мероприятия, посвященные открытию пассажирского движения со станции Нижний Бестях. В мероприятии ожидается участие Главы Республики Саха (Якутия) Айсена Николаева, Государственного советника Республики Саха (Якутия) Вячеслава Штырова, депутата государственной думы Галины Данчиковой, других официальных лиц, представителей Росжелдора, ОАО «РЖД», руководителей предприятий и организаций Республики Саха (Якутия).
В программе праздника встреча первого пассажирского поезда с почетными гостями, о прибытии которого известит гудком настоящий паровоз 1954 года выпуска, который прибудет с Кругобайкальской железной дороги (Восточно-Сибирская железная дорога). Первый пассажирский поезд доверено привести машинисту Юрию Пыльцыну и помощнику машиниста Андрею Москвитину, выпускнику Транспортного техникума поселка Нижний Бестях.
На привокзальной площади гостей будет встречать духовой оркестр, пройдут различные игры, розыгрыши, гости получат небольшие подарки на память – шары, флажки, значки, календарики. Будут работать торговые точки, где можно перекусить, купить праздничные сувениры. Будут организованы фотозоны для фотографирования. Каждый желающий сможет отчеканить себе памятную монету с символикой мероприятия.
Во время торжественной части будет показано театрализованное представление с участием артистов эстрады Республики Саха (Якутия), танцевальных коллективов Якутии, хомусиста Айсена Аммосова. Лучшие работники транспортной и железнодорожной отрасли получат награды.
В программе праздничного концерта выступление легендарного ансамбля «Самоцветы», звезды мюзиклов Максима Новикова, автора хита Стаса Михайлова «Где-то там» Максима Олейникова, Сергея Шергина, танцевальной группы «Zavod», регги-исполнитель KitJah, артистов из Хабаровска и Республики Саха (Якутия).
Также в рамках праздничных мероприятий 27 июля в 19.00 в ЦСП «Триумф» пройдет концерт «Хит-Коктейль в первом пассажирском» с участием ВИА «Самоцветы», официальный MC Тимати МС DONI (Blac Star Club Show). Билеты на концерт можно приобрести в кассах ДК Кулаковского, Саха театра, ТРК Туймаада, 1 этаж, касса филармонии, Театр юного зрителя.
На праздничном концерте в п. Нижний Бестях будут разыграны пригласительные билеты на концерт «Хит-Коктейль в первом пассажирском».
ПРОГРАММА
торжественных мероприятий, посвященных пуску пассажирского движения и приходу первого поезда на станцию Нижний Бестях
(п. Нижний Бестях, 27 июля 2019 года)
|Время
|Мероприятие
|12.00 – 13.00
|Анимация на привокзальной площади железнодорожного вокзала Нижний Бестях
|13.00
|Прибытие специального поезда № 902 на ст. Нижний Бестях
|13.00 – 13.20
|Встреча специального поезда №902 с почетными пассажирами
(железнодорожная платформа)
|13.40 – 14.30
|Торжественное мероприятие, посвященное приходу первого поезда на станцию Нижний Бестях
(привокзальная площадь, главная сцена)
|14.30 – 20.15
|Праздничный концерт с участием легендарного ВИА «Самоцветы», артистов из Москвы, Хабаровска и Якутии
(привокзальная площадь, главная сцена)
|23.00
|Отправление специального поезда № 901 со станции Нижний Бестях
Для удобства гостей торжественного мероприятия с Речного порта г. Якутск до поселка Нижний Бестях (причал катера «Марлин») и обратно будет организована бесплатная перевозка на теплоходе «Рукавишников».
Расписание движения теплохода Рукавишников
|Речной порт г. Якутск
|Причал в п. Нижний Бестях (катера Марлин)
|Время отправления
|Время прибытия
|Время прибытия
|Время отправления
|10.30
|18.00
|11.30
|17.00
|18.30
|21.30
|19.30
|20.30
С причала катеров «Марлин» в поселке Нижний Бестях до железнодорожного вокзала Нижний Бестях будет организовано бесплатное курсирование пассажирских автобусов ПАЗ с остановкой в п. Нижний Бестях.
Расписание движения автобусов с Причала в п. Нижний Бестях (катера Марлин) до ж.д. вокзала Нижний Бестях
|Номера автобусов
|Причал в п. Нижний Бестях (катера Марлин)
|Железнодорожный вокзал Нижний Бестях
|Примечание
|Время отправления
|Время прибытия
|Время отправления
|Время прибытия
|1,2,3,4
|11.45
|13.00
|12.30
|12.20
|Будут курсировать 4 автобуса ПАЗ одновременно
|1
|13.10
|14.20
|13.50
|13.40
|2
|13.40
|14.50
|14.20
|14.10
|3
|14.10
|15.20
|14.50
|14.40
|4
|14.40
|15.50
|15.20
|15.10
|1
|14.50
|16.40
|16.10
|15.20
|2
|15.20
|16.40
|16.10
|15.50
|3
|16.40
|16.10
|4
|16.40
|16.10
|1
|17.00
|20.10
|19.40
|17.30
|2
|17.30
|20.10
|19.40
|18.00
|3
|18.00
|20.10
|19.40
|18.30
|4
|18.30
|20.10
|19.40
|19.00
Расписание движения автобуса №5 с поселка Нижний Бестях до Железнодорожного вокзала Нижний Бестях. Остановка в пос. Нижний Бестях напротив здания администрации Мегино-Кангаласского улуса и перекресток Федеральной автомобильной дороги «Лена» с Республиканской автомобильной дорогой «Амга».
|п. Нижний Бестях
|Железнодорожный вокзал Нижний Бестях
|Время отправления
|Время прибытия
|Время отправления
|Время прибытия
|12.00
|12.50
|12.30
|12.20
|13.00
|13.50
|13.30
|13.20
|13.50
|19.00
|20.50
|19.30
|19.20
|20.00
|19.50
|20.30
|20.20
|20.50