Железные дороги Якутии приглашают на открытие пассажирского движения со станции Нижний Бестях

В конце прошлой недели подписан последний приказ Росжелдора, который с 26 июля открывает станции участка Томмот – Нижний Бестях для работы в прямом сообщении с общей сетью российских железных дорог. Это по- настоящему судьбоносное событие для нашего северного края.

27 июля 2019 года навсегда войдет в историю нашей республики и всего дальневосточного региона, как день начала пассажирских перевозок практически со столицы Якутии. В этот день на станции Нижний Бестях состоятся торжественные мероприятия, посвященные открытию пассажирского движения со станции Нижний Бестях. В мероприятии ожидается участие Главы Республики Саха (Якутия) Айсена Николаева, Государственного советника Республики Саха (Якутия) Вячеслава Штырова, депутата государственной думы Галины Данчиковой, других официальных лиц, представителей Росжелдора, ОАО «РЖД», руководителей предприятий и организаций Республики Саха (Якутия).

В программе праздника встреча первого пассажирского поезда с почетными гостями, о прибытии которого известит гудком настоящий паровоз 1954 года выпуска, который прибудет с Кругобайкальской железной дороги (Восточно-Сибирская железная дорога). Первый пассажирский поезд доверено привести машинисту Юрию Пыльцыну и помощнику машиниста Андрею Москвитину, выпускнику Транспортного техникума поселка Нижний Бестях.

На привокзальной площади гостей будет встречать духовой оркестр, пройдут различные игры, розыгрыши, гости получат небольшие подарки на память – шары, флажки, значки, календарики. Будут работать торговые точки, где можно перекусить, купить праздничные сувениры. Будут организованы фотозоны для фотографирования. Каждый желающий сможет отчеканить себе памятную монету с символикой мероприятия.

Во время торжественной части будет показано театрализованное представление с участием артистов эстрады Республики Саха (Якутия), танцевальных коллективов Якутии, хомусиста Айсена Аммосова. Лучшие работники транспортной и железнодорожной отрасли получат награды.

В программе праздничного концерта выступление легендарного ансамбля «Самоцветы», звезды мюзиклов Максима Новикова, автора хита Стаса Михайлова «Где-то там» Максима Олейникова, Сергея Шергина, танцевальной группы «Zavod», регги-исполнитель KitJah, артистов из Хабаровска и Республики Саха (Якутия).

Также в рамках праздничных мероприятий 27 июля в 19.00 в ЦСП «Триумф» пройдет концерт «Хит-Коктейль в первом пассажирском» с участием ВИА «Самоцветы», официальный MC Тимати МС DONI (Blac Star Club Show). Билеты на концерт можно приобрести в кассах ДК Кулаковского, Саха театра, ТРК Туймаада, 1 этаж, касса филармонии, Театр юного зрителя.

На праздничном концерте в п. Нижний Бестях будут разыграны пригласительные билеты на концерт «Хит-Коктейль в первом пассажирском».

ПРОГРАММА

торжественных мероприятий, посвященных пуску пассажирского движения и приходу первого поезда на станцию Нижний Бестях

(п. Нижний Бестях, 27 июля 2019 года)

Время Мероприятие 12.00 – 13.00 Анимация на привокзальной площади железнодорожного вокзала Нижний Бестях 13.00 Прибытие специального поезда № 902 на ст. Нижний Бестях 13.00 – 13.20 Встреча специального поезда №902 с почетными пассажирами (железнодорожная платформа) 13.40 – 14.30 Торжественное мероприятие, посвященное приходу первого поезда на станцию Нижний Бестях (привокзальная площадь, главная сцена) 14.30 – 20.15 Праздничный концерт с участием легендарного ВИА «Самоцветы», артистов из Москвы, Хабаровска и Якутии (привокзальная площадь, главная сцена) 23.00 Отправление специального поезда № 901 со станции Нижний Бестях

Для удобства гостей торжественного мероприятия с Речного порта г. Якутск до поселка Нижний Бестях (причал катера «Марлин») и обратно будет организована бесплатная перевозка на теплоходе «Рукавишников».

Расписание движения теплохода Рукавишников

Речной порт г. Якутск Причал в п. Нижний Бестях (катера Марлин) Время отправления Время прибытия Время прибытия Время отправления 10.30 18.00 11.30 17.00 18.30 21.30 19.30 20.30

С причала катеров «Марлин» в поселке Нижний Бестях до железнодорожного вокзала Нижний Бестях будет организовано бесплатное курсирование пассажирских автобусов ПАЗ с остановкой в п. Нижний Бестях.

Расписание движения автобусов с Причала в п. Нижний Бестях (катера Марлин) до ж.д. вокзала Нижний Бестях

Номера автобусов Причал в п. Нижний Бестях (катера Марлин) Железнодорожный вокзал Нижний Бестях Примечание Время отправления Время прибытия Время отправления Время прибытия 1,2,3,4 11.45 13.00 12.30 12.20 Будут курсировать 4 автобуса ПАЗ одновременно 1 13.10 14.20 13.50 13.40 2 13.40 14.50 14.20 14.10 3 14.10 15.20 14.50 14.40 4 14.40 15.50 15.20 15.10 1 14.50 16.40 16.10 15.20 2 15.20 16.40 16.10 15.50 3 16.40 16.10 4 16.40 16.10 1 17.00 20.10 19.40 17.30 2 17.30 20.10 19.40 18.00 3 18.00 20.10 19.40 18.30 4 18.30 20.10 19.40 19.00

Расписание движения автобуса №5 с поселка Нижний Бестях до Железнодорожного вокзала Нижний Бестях. Остановка в пос. Нижний Бестях напротив здания администрации Мегино-Кангаласского улуса и перекресток Федеральной автомобильной дороги «Лена» с Республиканской автомобильной дорогой «Амга».

п. Нижний Бестях Железнодорожный вокзал Нижний Бестях Время отправления Время прибытия Время отправления Время прибытия 12.00 12.50 12.30 12.20 13.00 13.50 13.30 13.20 13.50 19.00 20.50 19.30 19.20 20.00 19.50 20.30 20.20 20.50