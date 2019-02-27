Железные дороги Якутии отправили первые тонны груза из Нижнего Бестяха

Около 5 тысяч тонн цемента отгружено со станции Кердем, начиная со второй декады февраля 2019 года.

В феврале со станции Кердем железнодорожного участка Томмот – Нижний Бестях началась отгрузка цемента АО ПО «Якутцемент». За две с небольшим недели отгружено и отправлено уже около 5 тысяч тонн цемента назначением на станцию Алдан для АО «Золото Селигдара».

«Это первая партия груза в рамках заключенного договора между АО «АК «ЖДЯ» и АО ПО «Якутцемент». При этом компанией «Железные дороги Якутии» оказывается полный комплекс услуг, связанных с организацией перевозки. Это и предоставление вагона под погрузку, погрузо-разгрузочные работы, перевозка грузов до станции назначения и доставка его до склада клиента. По условиям договора до конца марта необходимо отправить до 14 тысяч тонн цемента, а до конца текущего года объем отгрузки может составить 90 тысяч тонн», — отметил заместитель генерального директора Дмитрий Кондратов.

Реализация данного маршрута перевозки стала первым серьезным шагом к решению проблемы обратной загрузки железнодорожного участка Томмот – Нижний Бестях.

Можно смело утверждать, что «Железным дорогам Якутии» есть что предложить промышленным предприятиям республики для отправки грузов и выхода на внешний рынок.